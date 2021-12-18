$622 млрд изъяли из российской экономики и загнали в валюту. Так планируется делать и дальше

На днях вице-премьер Татьяна Голикова докладывала президенту о нацпроекте по восстановлению раздолбанного первичного звена в здравоохранении. На эти цели закладывалось 500 млрд рублей, но из-за эпидемии уменьшили до 360 миллиардов. С одной стороны, в стране невпроворот денег, с другой — абсолютно неоправданное сокращение финансирования важнейшего первичного звена здравоохранения, которое определяет смертность в РФ, возмущается главный научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН Иван Грачев. Он напоминает, что в России накоплена к концу этого года избыточная смертность — практически миллион пенсионеров.



Иван Грачев: «Нефть сегодня — чуть выше полочки в 75 рублей. Так что мои прогнозы о том, что никаких катастрофических сценариев не будет, неплохо работают»

Фото: «БИЗНЕС Online»

Говорили, что уже начинается Великая депрессия, что нас ждет крах доллара

Наверное, одна из главных новостей — растет мировая экономика

. Напомню, что в начале 2020 года, когда подавляющее большинство экономистов говорили, что идет кризис типа Великой депрессии 1929-го, я утверждал, что этот кризис будет бурным, но коротким и быстро умрет. И не помню ни одного экономиста, который на ту пору высказался бы так же. Часть отмалчивались, а часть говорила, что уже начинается Великая депрессия, что нас ждет крах доллара. Но вот простой факт — 2021-й продемонстрировал приличный экономический рост в мире, и прогнозы МВФ на следующий год — где-то 4,9%. Это полное подтверждение правильности моей оценки, что в принципе радует любого научного работника. Ну и по жизни такой прогноз МВФ позитивен для России, поскольку наша страна сильно завязана по сырью на

Кстати, заглянул в интернет — доллар стоит 73,5 рубля. Напомню еще раз, что мой прогноз, сделанный еще в 2020 году, — доллар будет стоить 75 плюс-минус 5 рублей. И точнее я предсказания не видел. Если кто-то найдет такой прогноз, сделанный в 2020-м, пусть мне покажет. Нефть сегодня — чуть выше полочки в 75 рублей. Так что мои прогнозы о том, что никаких катастрофических сценариев не будет, неплохо работают. И это дает мне основания и в будущее смотреть уверенно, и людям более спокойно рассказывать про него.

Второй огромный плюс, про который я не так определенно говорил, но еще, по-моему, при избрании Трампа, писал в «БИЗНЕС Online», что все равно американские аналитики доведут не очень умных руководителей до того, что войну на два фронта — одновременно с Китаем и Россией — Соединенные Штаты проиграют. После чего обязательно начнут делать шаги или хотя бы их видимость по уступкам РФ. И вот в конце нынешнего года мы видим, что Джо Байден с Владимиром Путиным уже провел две встречи и запрашивает третью. Более того, два президента как бы зафиксировали, что Россия имеет право на безопасность, на обеспокоенность в связи с расширением НАТО. И даже если это просто вовлечение в безрезультатные переговоры, то все равно это большой плюс, поскольку в определенной степени стабилизирует ситуацию.



«До пандемии я, может, и догадывался, но никогда по факту точно не знал, насколько огромные объемы данных собирают обо всех нас интернет-гиганты. Совершенно очевидно, что отслеживают нашу жизнь»

Фото: pixabay.com

Big data можно было использовать для точнейшей настройки борьбы с эпидемией

Из огромных минусов в 2021 году — это, с моей точки зрения, уровень использования big data и искусственного интеллекта. До пандемии я, может, и догадывался, но никогда по факту точно не знал, насколько огромные объемы данных собирают обо всех нас интернет-гиганты. Совершенно очевидно, что отслеживают нашу жизнь — ну не до секунд, но до минут уж точно: в больнице, аптеке, магазине, то, с кем встретились… Все это полностью и целиком отслеживается.

Конкретный пример 2021 года, что это можно было использовать для точнейшей настройки борьбы с эпидемией. Для дифференцированных карантинов, для постепенного их перехода на дифференцированную вакцинацию — с тем, чтобы это было не в тяжесть людям и необременительно экономике. Совершенно очевидно, что это можно было сделать, что огромные массивы данных и тот же искусственный интеллект позволяли так сделать. Но по факту ничего похожего не было сделано. Есть классический пример из старой физики, что дилетанты точнейшим микроскопом забивают гвозди. Уровень использования big data и искусственного интеллекта — из этой же серии. Думаю, мы первые в «БИЗНЕС Online» отметим, что 2021 год зафиксировал переход от экономики знаний к экономике подсознаний. Такой термин пока еще никто не ввел, но, я думаю, он несомненно появится. Поскольку это используется и рыночными, и нерыночными методами для манипулирования людьми через подсознание. Хотя искусственный интеллект и огромные базы данных позволяли резко, качественно усилить человеческий мозг, общественное сознание. Но по факту ничего подобного не происходит, а просто, если уж совсем грубо сказать, это используется для запудривания мозгов людям, для манипулирования ими через подсознание, для впаривания им всяких товаров… То есть потихоньку формируется экономика подсознаний. Эту поразительную вещь в полной мере я осознал в 2021 году — то, насколько мы забиваем гвозди микроскопом.

На эту тему совершенно конкретный пример, который вызвал споры в «БИЗНЕС Online», — когда я оспорил прогноз о развитии эпидемии в России, сделанный на основе искусственного интеллекта, нейросетей. Прогноз этот делала очень приличная фирма, используя очень приличные нейросети. Прогноз был, что с вероятностью 93% в России в районе 22 декабря будет максимум заболеваемости. А мой прогноз — что ничего подобного не случится, что в конце декабря уже будут просто фоновые значения. Пока еще 22 декабря не наступило, но, думаю, те, кто со мной спорил, уже видят, что ничего похожего на максимум заболеваемости не наблюдается. В Татарстане резко падает количество заболевших коронавирусной инфекцией. Голикова заявила о быстром снижении смертности от коронавируса в целом по России.



График. Россия: красная кривая — заболевшие, синяя — выздоровевшие, желтая — умершие (цифры для наглядности умножены на 100). 15.12.2021



По представленному графику видно, что в России реальная смертность по зарегистрированным выше 3%. Т. е. существенно выше, чем та, о которой докладывают чиновники.

Это опять конкретный частный случай, который показывает, что мои прогнозы на основе моделей столетней давности, модифицированных, исходя из современных представлений о мутациях, работают существенно лучше. Хотя ясно, что в нейросети вкачивали объемы данных, думаю, на порядки, в сотни раз больше, чем я могу сам перелопатить. Это показывает, насколько неэффективно используются реальные возможности big data и искусственного интеллекта.



«Потребление электричества в нашей стране в этом году достигает рекордных значений, Ковальчук назвал цифру в 1,1 миллиарда киловатт-часов»

Фото: «БИЗНЕС Online»

Атомная энергетика, несомненно, будет переживать ренессанс

Перехожу к некоторым конкретным цифрам, тоже чрезвычайно противоречивым. А начну с моей любимой энергетики. Это отрасль, которую я всегда отслеживаю. Позитивные вести там, несомненно, есть. Например, то, что «Росатом» насобирал на $150 млрд заказов в мире. Это сегодня, по сути, в мире компания номер один в данной отрасли. А поскольку 2021 год реально продемонстрировал провал фантастических — о чем я много раз говорил в «БИЗНЕС Online» — представлений о «зеленом» переходе, о том, что ветер и солнце обеспечат всю на свете нужную энергию, это означает, что атомная энергетика, несомненно, будет переживать ренессанс. Минусы и плюсы я тут не обсуждаю, но понятно, что в мире будут огромные объемы заказов. Прежде всего для тех больших станций, которые есть в России, и она явно тут лидирует в мире. А на Чукотке работает первая плавучая атомная станция, которую я посещал и помогал достраивать, будучи председателем думского комитета по энергетике. То, что она плавучая, не очень важно, но значимо то, что она маленькая, компактная, существенно дешевле, и поэтому дальше ее, почти наверное, начнут тиражировать. В первую очередь те, кто не может заплатить $10 млрд за большую станцию. Думаю, здесь в перспективе будет огромное количество заказов. Их Россия, «Росатом» начнут получать уже с 2022 года.

Есть еще важная вещь. Председатель правления ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук, довольно эффективный менеджер в энергетике, докладывал главе правительства Михаилу Мишустину о рекордных объемах потребления. В самом деле когда статистику проверяют — вранье или не вранье, что Россия пошла в экономический рост и превзошла старые объемы производства и всего остального, то проверяют это по перевозкам и потреблению электричества. А потребление электричества в нашей стране в этом году достигает рекордных значений, Ковальчук назвал цифру в 1,1 млрд киловатт-часов.

Но тут же проявляется и другая сторона этой медали. Потому что рекорд рекордом, но если поделить объемы достигнутого потребления на установленные мощности, то выяснится, что средняя работа киловатта установленных мощностей в РФ в районе 4,5 тыс. часов. Для примера: в Советском Союзе было более 6 тыс. часов, а это рекордные результаты для самых передовых стран мира. Так что Россия сегодня на уровне самых непередовых государств. И это результат неверных реформ, которые провел в свое время Анатолий Чубайс и которые, к сожалению, никто по большому счету пересматривать не решается. Хотя вот налицо факт, как все это работает, насколько эффективно.



«Реально где-то 10 триллионов избыточных рублей будет тем или иными способом выведено из России. То, что они будут именно выведены, тоже очевидно по цифрам бюджета»

Фото: «БИЗНЕС Online»

$622 млрд — столько изъяли из российской экономики и загнали в валюту

Теперь о росте экономики — по статистике минэкономики и минфина, это по результатам 2021 года порядка 4%, а МВФ дает чуть меньше. Поскольку экономический рост подтверждается перевозками и потреблением электричества, то он, наверное, такой и есть. Но здесь опять отрицательная сторона — рост меньше среднемирового. Это означает, что Россия располагает фантастическими запасами (а наша страна теперь уже экспортер продовольствия, индекс питания ООН вырос за этот год почти на 30%, плюс опять же фантастический рост цен на сырье), тем не менее экономический рост у нас хуже среднемирового. На мой взгляд, это прямо связано с неверным управлением, в частности с подавлением экономического роста через политику Центробанка и минфина, через повышение ключевой ставки, через акцентированное выведение ресурсов из страны.

В части вывода ресурсов картина какая? В бюджете на 2022 год это выглядит самым что ни на есть удивительным образом. Закладывается профицит бюджета 1,3 трлн рублей — раз. Закладывается вывод денег в фонд национального благосостояния, 3,4 трлн рублей — два. В бюджет закладываются заведомо неправильные прогнозные цены на нефть и газ, и уже видно, что реальные доходы будут где-то на 5 трлн рублей выше — три. А это опять дополнительные свободные деньги. Т. е. реально где-то 10 трлн избыточных рублей будет тем или иными способом выведено из России. То, что они будут именно выведены, тоже очевидно по цифрам бюджета. Взять хотя бы международные резервы нашей страны, цифры Центробанка за декабрь — $622 млрд, больше на $40 млрд по сравнению с цифрой, которая была год назад. Все эти деньги загнаны в валюту. Их изъяли из российской экономики и загнали в валюту. Так же планируется делать и дальше.

По мнению российских властей, это огромные плюсы. А по жизни приводит к чему? На днях вице-премьер Татьяна Голикова докладывала президенту о нацпроекте, посвященном восстановлению раздолбанного первичного звена в здравоохранении. На эти цели закладывалось 500 млрд рублей, но из-за эпидемии уменьшили до 360 миллиардов. Здесь плюс и минус совсем не балансируются. С одной стороны, невпроворот денег, которые можно было бы использовать на все значимые цели, с другой — абсолютно неоправданное сокращение финансирования важнейшего первичного звена здравоохранения, которое определяет смертность в стране. И это притом что в России накоплена к концу этого года избыточная смертность — практически миллион пенсионеров! Понятно, что смертность зависит от того, как страна борется с ковидом и прежде всего какое в здравоохранении первичное звено. А оно даже в Москве не справляется с эпидемией.

Здесь же надо вспомнить про реальную инфляцию и реальную индексацию пенсий. Какие у пенсионеров в нашей стране реальные доходы? Их разве достаточно, чтобы купить нужные лекарства, нормальную, полезную еду? Даже министр финансов Антон Силуанов заявил, что инфляция превышает прогнозы и будет в этом году 8%, хотя очевидно, что она выше. Она только в рознице не менее 8%, а промышленная, строительная инфляция выше. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что песок подорожал на 100%. А индексация по страховой пенсии по итогам года планируется только в 6,3%. Это опять снижение реальных доходов, уровня жизни. Хотя в Думе кто-то вносит предложение о 13-й пенсии пенсионерам…

Власти перестали их бояться, потому что влияние пенсионеров на выборы резко уменьшилось. Но требовать справедливости все равно нужно. Есть пример с QR-кодами — власти испугались их тотального введения федеральными законами. А вводить так, на мой взгляд, и не нужно — я уже говорил, что вводить надо дифференцированно и существенно более аккуратно. Ну а побоялись вводить QR-коды, потому что явно идет в том же интернете протестная волна. Значит, все-таки не совсем игнорирует власть мнение людей, обратная связь частично работает. Следовательно, это надо пытаться использовать.

Не забудем еще один плюс — зима на месте, несмотря на Грету Тунберг, снег лежит, на лыжах кататься можно. А с учетом того, что обещанного искусственным интеллектом максимума заболеваемости в России в конце декабря, почти очевидно, не будет, есть основание нормально готовиться к Новому году. Чего я всем и желаю.

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