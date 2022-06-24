23 июня состоялась традиционная летняя конференция Group4Media (ранее GroupM). Мероприятие получило название «Создавая будущее вместе» и прошло в онлайн-формате
Центральная тема прошедшего мероприятия — создание нового будущего
российской медиаиндустрии. Конференция была разделена на три блока: «Бизнес»,
«Медиа» и «Люди». Спикерами мероприятия выступили эксперты в области рекламы,
представляющие холдинг Group4Media, а также приглашенный спикер — финансовый
аналитик РБК ТВ.
В своем открывающем докладе Мария Колосова, генеральный директор
Group4Media, рассказала о вызовах нового времени и о том, какую трансформацию
должна пройти медиаиндустрия на пути к их преодолению. Также Мария поделилась
обзором медиарынка в текущих реалиях и представила видение дальнейшего развития
отрасли. Так, согласно прогнозу Group4Media, в текущем году расходы на рекламу
снизятся на 38% и не превысят 358 млрд рублей. Также ожидается, что в следующем
году рост общего объема затрат рекламодателей составит 4.3% гг. В 2024 году
рекламный рынок вернется к позитивной динамике — эксперты холдинга ожидают рост
на 18%, однако показатели сверхуспешного 2021 года еще долго будут оставаться
рекордными.
Кроме того, на конференции состоялось выступление Владимира Левченко,
финансового аналитика
аудитории фундаментальные причины происходящих в экономике событий и возможные
сценарии развития ситуации в мире и России. Эксперт рассказал, какое влияние
эти события оказывают на людей и их благосостояние, а также дал прикладные
рекомендации о том, как себя вести в данной ситуации.
О том, как рекламный холдинг реагирует на изменяющиеся условия рынка,
рассказал Олег Темботов, управляющий директор CONTENT+, Group4Media. По его
словам, Group4Media обеспечивает для клиентов полный спектр услуг и решений в
сфере маркетинга, будь то медиа, контент, CRM, данные, промо или электронная
коммерция, культивируя прикладную интеллектуальность. Такой подход позволяет
найти дополнительную ценность в рамках любого брифа и имплементировать это,
гибко подходя к решению любых задач.
Наталия Балута, директор департамента инноваций и аналитики Group4Media, и
Анастасия Королева, директор департамента стратегии Mediasystem, поделились с
гостями конференции актуальными для текущей ситуации на рынке стратегиями роста
и удержания бизнеса. С их помощью даже бренды, имеющие ограниченные бюджеты,
смогут выйти на рынок без компромисса для бизнес-результатов и ловить
возможности для роста даже в падающей категории.
Елизавета Сорокина, директор по развитию цифровых продуктов и медиа, и Анна
Фейгина, директор по стратегическому планированию в интернете, представляющие
агентство Mediamaker, объяснили, как переоценка ценностей в новой реальности
отразилась на медиа и потребителе и как с помощью инструментов Group4Media
быстро реагировать на происходящие изменения и иметь возможность оперативно
оценить влияние digital-размещений на продажи.
Продолжая тему решений, задача которых – это максимизация
трейдинг-эффективности, Михаил Елисейкин, директор по трейдингу и
медиапартнерствам Group4Media, в рамках своего выступления рассказал о том, как
дать возможность новым продуктам заявить о себе и достичь лучшего охвата в
условиях существенных ограничений.
Презентации участников конференции «Создавая будущее вместе» доступны
на сайте.
Партнеры конференции: Сейлз-хаус ЭВЕРЕСТ, РБК, Go Ahead, Shkulev
Media Holding, «ИД Коммерсантъ», LabelUp, группа компаний «МЕДИА1», телеканал
«МУЗ-ТВ»
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