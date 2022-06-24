23 июня состоялась традиционная летняя конференция Group4Media (ранее GroupM). Мероприятие получило название «Создавая будущее вместе» и прошло в онлайн-формате

Центральная тема прошедшего мероприятия — создание нового будущего

российской медиаиндустрии. Конференция была разделена на три блока: «Бизнес»,

«Медиа» и «Люди». Спикерами мероприятия выступили эксперты в области рекламы,

представляющие холдинг Group4Media, а также приглашенный спикер — финансовый

аналитик РБК ТВ.

В своем открывающем докладе Мария Колосова, генеральный директор

Group4Media, рассказала о вызовах нового времени и о том, какую трансформацию

должна пройти медиаиндустрия на пути к их преодолению. Также Мария поделилась

обзором медиарынка в текущих реалиях и представила видение дальнейшего развития

отрасли. Так, согласно прогнозу Group4Media, в текущем году расходы на рекламу

снизятся на 38% и не превысят 358 млрд рублей. Также ожидается, что в следующем

году рост общего объема затрат рекламодателей составит 4.3% гг. В 2024 году

рекламный рынок вернется к позитивной динамике — эксперты холдинга ожидают рост

на 18%, однако показатели сверхуспешного 2021 года еще долго будут оставаться

рекордными.

Кроме того, на конференции состоялось выступление Владимира Левченко,

финансового аналитика

и ведущего программы «Рынки» на РБК ТВ. Владимир открылаудитории фундаментальные причины происходящих в экономике событий и возможныесценарии развития ситуации в мире и России. Эксперт рассказал, какое влияниеэти события оказывают на людей и их благосостояние, а также дал прикладныерекомендации о том, как себя вести в данной ситуации.

О том, как рекламный холдинг реагирует на изменяющиеся условия рынка,

рассказал Олег Темботов, управляющий директор CONTENT+, Group4Media. По его

словам, Group4Media обеспечивает для клиентов полный спектр услуг и решений в

сфере маркетинга, будь то медиа, контент, CRM, данные, промо или электронная

коммерция, культивируя прикладную интеллектуальность. Такой подход позволяет

найти дополнительную ценность в рамках любого брифа и имплементировать это,

гибко подходя к решению любых задач.

Наталия Балута, директор департамента инноваций и аналитики Group4Media, и

Анастасия Королева, директор департамента стратегии Mediasystem, поделились с

гостями конференции актуальными для текущей ситуации на рынке стратегиями роста

и удержания бизнеса. С их помощью даже бренды, имеющие ограниченные бюджеты,

смогут выйти на рынок без компромисса для бизнес-результатов и ловить

возможности для роста даже в падающей категории.

Елизавета Сорокина, директор по развитию цифровых продуктов и медиа, и Анна

Фейгина, директор по стратегическому планированию в интернете, представляющие

агентство Mediamaker, объяснили, как переоценка ценностей в новой реальности

отразилась на медиа и потребителе и как с помощью инструментов Group4Media

быстро реагировать на происходящие изменения и иметь возможность оперативно

оценить влияние digital-размещений на продажи.

Продолжая тему решений, задача которых – это максимизация

трейдинг-эффективности, Михаил Елисейкин, директор по трейдингу и

медиапартнерствам Group4Media, в рамках своего выступления рассказал о том, как

дать возможность новым продуктам заявить о себе и достичь лучшего охвата в

условиях существенных ограничений.

Презентации участников конференции «Создавая будущее вместе» доступны

на сайте.

Партнеры конференции: Сейлз-хаус ЭВЕРЕСТ, РБК, Go Ahead, Shkulev

Media Holding, «ИД Коммерсантъ», LabelUp, группа компаний «МЕДИА1», телеканал

«МУЗ-ТВ»

Информационный партнер: AdIndex