Учитывая то, как развивается мировая экономика в последнее время, понятно, что люди чувствительны к цене. Что является плохой новостью для Oppoновый F21 Pro duo, чье оборудование не совсем оправдывает их цену в 20 000 фунтов стерлингов и выше.

Результаты опроса, проведенного на прошлой неделе, показывают, что есть некоторая надежда на Oppo F21 Pro 5G. Он нашел небольшую группу сторонников, даже при его нынешней цене. И если цена снизится, к ней может присоединиться еще больше людей.

В настоящее время за 27 000 фунтов стерлингов вы можете купить лучший экран, лучший чипсет, лучшую камеру и лучшую батарею. Хорошо, может быть, не все сразу, но вы можете получить несколько обновлений по этой цене. Или, наоборот, вы можете платить меньше за аналогичное оборудование.





Oppo F21 Pro и F21 Pro 5G может использовать снижение цен

Индийский рынок отличается высокой конкуренцией, и Oppo F21 Pro 5G мог бы использовать выдающуюся функцию, чтобы привлечь на свою сторону больше людей. Он правильно понимает основы — разъем 3,5 мм, слот для карт памяти microSD, некоторая водонепроницаемость.

Однако конкуренты предлагают дисплеи с высокой частотой обновления и более быстрые чипсеты. Многое можно было бы сделать и для улучшения камер, например запись видео 4K (или хотя бы 1080p при 60 кадрах в секунду), OIS или сверхширокоугольный модуль.

Между тем, Oppo F21 Pro получил мало любви. У него есть некоторые преимущества перед моделью 5G (например, панель AMOLED с частотой 90 Гц), но даже при этом он слишком близок к ней по цене. Люди просто не фанаты Snapdragon 680, по крайней мере, когда на ценнике написано 23 000 фунтов стерлингов.

Об этом больше нечего сказать, кроме того, что в Индии уже есть более дешевые телефоны с аналогичным оборудованием и приближается запуск первой в стране сети 5G.

Если вы пропустили это, посмотрите наш Oppo F21 Pro руки вверх.

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