Итальянский оркестр FVG отказался принять участие в Международном конкурсе скрипачей Lipizer имени Родолфо Липицера после исключения трех россиянок из программы. Об этом сообщает местное издание Trieste Prima.

«Жаль прерывать традицию, по которой именно оркестр FVG сопровождал на соревновании музыкантов. Но мы не можем не отреагировать на решение, которое кажется нам несправедливым», — заявил руководитель оркестра Паоло Петициоль. Он добавил, что музыка должна объединять народы, а не сеять между ними вражду.

Ранее стало известно, что из конкурса Lipizer в Италии исключили трех россиянок. Лидия Кочарян, одна из отстраненных музыкантов, рассказала, что организаторы оповестили ее без каких-либо предупреждений или сопровождающей информации, отправив по электронной почте пустое сообщение с PDF-документом.

Мэр города Гориция, где в сентябре должен пройти конкурс, уже высказался решительно против исключения из соревнования российских музыкантов. Родольфо Дзиберно заявил, что сложившаяся ситуация «противоречит самому духу мероприятия, которое всегда трактовало музыку как средство сближения людей, преодоления границ и человеческой и культурной свободы».

Как ранее писал Ruposters, гости итальянского ток-шоу устроили драку из-за «отмены» российской культуры. Один из экспертов программы настаивал на неправомерности и несправедливости запрета деятельности российских артистов в странах Запада.