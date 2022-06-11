Руководитель управления по безопасности при Совете министров Италии Франко Габриэлле опроверг данные журналистов Corriere della Serra о якобы ведении досье на «пророссийских пропагандистов» среди итальянцев.

«Не существует никакого «большого брата», «Спектра» [вымышленной тайной организации] в Италии: никто не хочет вести расследования о частных мнениях», — сказал Габриэлле в интервью местному информагентству ANSA.

Так, глава управления по безопасности заверил журналистов, что экс-председатель комиссии по внешним связям Сената Италии Вито Петрочелли никогда не был объектом разведывательной деятельности спецслужб Италии. Габриэлле отметил, что слухи об этом «обеспокоили» его больше всего.

Габриэлле подчеркнул, что для Италии «свобода мнений священна». Тем не менее чиновник при этом указал на «отличие свободы мнений от фальшивых новостей». Он пояснил, что решил обнародовать документ Управления по безопасности из-за того, что ранее он попал в руки журналистов и был отредактирован.

«Сам факт распространения секретного документа — очень серьезная вещь, и ничто не останется безнаказанным», — подчеркнул он. В связи с этим Франко Габриэлле выразил надежду, что полное прочтение документа приведет к окончательному прекращению «любых позорных подозрений» против итальянской разведки в деятельности, «направленной на ограничение права на информацию».

Семистраничный документ подготовлен итальянским департаментом информации и безопасности (Dis), который курирует деятельность национальных секретных служб Aisi и Aise.

Как ранее писал Ruposters, бывший премьер-министр Италии и депутат Европарламента Сильвио Берлускони, не раз обвиняемый в «пророссийскости», заявил, что Европа должна заставить Украину принять условия России для достижения мира. Он призвал ЕС предложить такой мирный план, который устроил бы и Киев, и президента России Владимира Путина.