Правительство Италии на полтора месяца продлило запрет на въезд в страну для граждан Украины, это касается даже тех, кто прошел полный курс прививки от COVID-19.

Как передает Укринформ, об этом сообщает сайт МИД Италии.

В обновленном перечне стран категории D, граждане которых могут посещать территорию Италии с любой целью, в частности, туристической, Украина отсутствует.

Таким образом, с 1 февраля по 15 марта этого года Украина будет относиться к группе стран категории E, для граждан которых возможен въезд в Италию только по уважительной причине.

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Исключение сделают только для украинцев, которые имеют вид на жительство в Италии, едут с официальным трудоустройством, для лечения или обучения или имеют личные отношения с гражданами Италии.