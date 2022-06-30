Может показаться, что рынок IT-технологий уже переполнен. Но на самом деле украинская сфера информационных технологий и онлайн проектов только начинает развиваться. Она с каждым днем ​​все ближе к тому, чтобы занять ключевое место в экономике. При этом ИТ-компании в Украине сталкиваются с ежедневной необходимостью обеспечения безопасности своих продуктов.

В настоящее время вы должны не только уметь программировать, но и знать ключи правового регулирования отрасли. Особенность в том, что в Украине еще проходит этап становления и постоянно обновляется. Опытные it юристы помогут найти ответы на такие вопросы как:

Как зарегистрировать авторские права на программное обеспечение?

Как заключить договор с разработчиками или аутсорсинговыми компаниями?

Подлежит ли электронная коммерция государственной регистрации?

Здесь на помощь приходит ИТ-адвокат. Адвокатское объединение предлагает оперативную, комплексную и качественную юридическую поддержку IT-компаний, открытие счетов в зарубежных банках для осуществления коммерческой деятельности.

Зачем защищать свою IT-компанию?

IT-профессионалов в Украине достаточно много, и с каждым днем ​​их становится все больше. Развиваются школы, наших специалистов приглашают не только в зарубежные компании, но и в украинские расширяемые. Компании становятся больше и нуждаются в полноценном юридическом сопровождении. Следовательно, в результате этого процесса развивается и юридическая практика. В юридическом обслуживании заинтересованы разные категории клиентов:

небольшие украинские IT-компании и стартапы;

крупные компании;

аутсорсинговые компании;

зарубежные компании, заказывающие услуги в Украине;

компании, фокус которых не сосредоточен на IT, но задействованы в процессе создания технологий.

Работа с цифровым продуктом имеет некоторые особенности. Его физически не увидишь, а его опасности скрыты. Любая компания, разрабатывающая программное обеспечение, предоставляет другие услуги в области информационных технологий или электронной коммерции, рано или поздно приходит к тому, что защита прав интеллектуальной собственности — это обязательная мера.

Если не обеспечить себе надежную защиту вовремя, то в будущем будет сложно доказать принадлежность прав на объект именно той компании, которая занималась его разработкой. К чему это может привести? Начинающие IT-компании часто не используют услуги юристов. Особенно стартапы изначально стараются экономить и использовать шаблоны договоров по интернету. Это очень опасно.

Практика юристов в IT очень обширна. Компании обращаются по следующим вопросам:

оформление договоров о разработке программного обеспечения;

оформление договоров на передачу авторских прав;

решение вопросов, связанных с налоговым правом (с учетом правового поля иностранных юрисдикций);

трудовое право (оформление сотрудников)

уголовное право (обыски в IT-компаниях).

Есть ситуации, когда, не защитив права на виртуальный продукт, компания просто теряла его, потому что авторское право на него оформил другой владелец. Да, это нечестно. Но такое случается. В отдельных случаях могут «одолжить» логотип, элементы айдентики или дизайна, или идею, заложенную в основу программы или программы.

К тому же, к компании, которая ответственно относится к защите своих прав и пользуется услугами юридического консалтинга, сотрудники и клиенты всегда относятся более серьезно и уважительно. Следовательно, такой проект смотрит в будущее уверенно.

При этом разные продукты digital сферы можно оформлять как товарный знак, так и как объект авторского права. Есть также другие формы защиты. С этим вам поможет разобраться эксперт в юридическом консалтинге.