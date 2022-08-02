Истребители НАТО, несущие дежурство в странах Балтии, на прошлой неделе трижды поднимались в воздух для сопровождения российских самолетов, летевших над Балтийским морем в международном пространстве, сообщило в понедельник Министерство обороны.

Для патрулирования воздушного пространства границы Литвы, Эстонии и Латвии с Беларусью и Россией натовские истребители в воздух не поднимались.

Во вторник истребители союзников засекли российский транспортный самолет Ил-76. Он летел из Калининграда через международное воздушное пространство на основную часть России. Самолет летел без радиолокационного ответчика, без плана полета и поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами.

В среду истребители обнаружили транспортный самолет Ан-26. Он также летел из Калининграда на основную часть России. Самолет выполнял полет с включенным радиолокационным ответчиком, без плана полета, поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами.

В воскресенье истребители НАТО вновь обнаружили российский транспортный самолет Ил-76. Он летел из Калининграда через международное воздушное пространство на основную часть России. Самолет летел с выключенным радиолокационным ответчиком, без плана полета и поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.