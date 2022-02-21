31 год назад распался СССР. Возможно, стоит вспомнить причины и то, что предшествовало распаду

Событий, внутренних и внешних, конечно же, было множество. Но субъективно могу выделить четыре основных причины, которые привели к развалу СССР

, и, важно отметить, что это произошло не без помощи США:

1. Гонка вооружений и политика СССР по наращиванию военного потенциала

2. Афганистан

3. Стратегическая оборонная инициатива — создание стимулов для конкуренции в космосе

4. Энергетика

Все это было актуально 30−40 лет назад и сегодня лишь усилило свою злободневность.

1. ВПК и экономика.

Экономика СССР была плановой, решения принимались в центре (в Москве). Люди, предприятия были лишь ресурсом. И в ущерб интересам своего народа, правление СССР накачивало армию и предприятия ВПК. К концу 1980-х годов предприятия оборонного комплекса производили 20−25% валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Оборонные затраты достигали около 60% бюджета.

Сегодня Россия занимает первое место из пяти стран-лидеров по расходам на оборону к ВВП — она тратит на военные нужды 4,3% ВВП, тогда как Великобритания — всего 2,2%.

Большая война добьет и без того слабую сырьевую экономику России

Да, это еще не масштабы Советского Союза, Внешние оценки советских военных расходов варьировались от 10% до 20% ВВП, но и Россия не Советский Союз с плановой экономикой и эффективной инфраструктурой.

В качестве резюме — расходы РФ на войну уже становятся критическим ярмом для экономики и благополучия граждан. А большая война добьет и без того слабую сырьевую экономику.

2. Афганистан (1979−1989 годы)

Не буду слишком детализировать, но эта война обошлась СССР слишком дорого. И в человеческих жизнях, и в деньгах. На поддержку кабульского правительства из бюджета СССР ежегодно расходовалось $800 млн.

На содержание армии и ведение боевых действий из бюджета СССР ежегодно расходовалось от $3 до $8,2 млрд. Другие оценки указывают, что совокупные расходы составили 30 млрд рублей, что по официальному курсу было около $46 млрд. Или более $110 млрд в сегодняшних деньгах. Казалось бы, для огромной страны — не критичные расходы за 10 лет, но не забываем, что были и другие расходы.

Что касается сегодняшнего дня, то сама Россия говорит о том, что санкции из-за аннексии Крыма и оккупации Донбасса нанесли ущерб российской экономике более $1 трлн. И это при ВВП РФ в 2021 году $1,7 трлн.

История повторяется в худшем ее сценарии для РФ и, похоже, второго «Афганистана» экономика северной страны не выдержит, и ее ждет учесть СССР.

3. Программа космической обороны «Звездные войны»

Это была гениальная спецоперация США, инициированная президентом-актером — Рейганом.

В 1983 году Рейган толкнул пламенную речь, из которой следовало, что США реализуют масштабный проект Космической обороны «чтобы достичь нашей конечной цели — ликвидации угрозы, которую представляют стратегические ракеты с ядерными боеголовками».

Американский президент поставил перед собой две цели — «похоронить» газопровод, по которому газ из Сибири должен был поступать в Европу, и запустить «звездные войны».

СОИ (Стратегическая оборонная инициатива) предназначалась для защиты Соединенных Штатов от нападения со стороны СССР — межконтинентальных баллистических ракет (МБР) (путем перехвата ракет на различных этапах их полета). Изначально многие эксперты указывали, что этот проект — чистой воды фантастика.

Тем не менее, СССР воспринял этот вызов и перенаправил на космос значительную часть государственных ресурсов. В 1980-е годы в СССР был в том числе разработан «асимметричный ответ» на «Стратегическую оборонную инициативу» Рейгана.

СССР включился в космическую гонку. Реализовал десятки дорогущих проектов, обескровил свою экономику и в итоге распался.

Подытоживая, можно сказать, что Россия, как в 80-е, так и сегодня, показывает существенное технологическое отставание и высокую неэффективность использования ресурсов, которая опять-таки ложится на бюджет.

Факты вы знаете: свои компьютеры в России не делают, чипы не делают, операционную систему не делают. Илон Макс «сделал» весь Роскосмос одной стоимостью подъема груза на орбиту. А истребителей 5 поколения в США больше, чем в РФ почти в 50 раз.

4. Энергетика.

Нефть была важнейшим источником валютных поступлений СССР и наполнителем бюджета.

Объемы валютных поступлений СССР от нефтяного экспорта были поразительны.

Если в 1970 году выручка СССР составляла $1,05 млрд, то в 1975 году — уже $3,72 млрд, а к 1980 году возросла до $15,74 млрд. Почти в 15 раз! Это был новый фактор развития CCCР и обслуживания военных и космических расходов…

Но когда нефть упала со $120 в 1980 году до $24 долларов в марте 1986 года, этот жизненно важный путь к внешнему капиталу иссяк. Большую роль в этом сыграли Саудовская Аравия и США, нарастившие объём добычи.

К слову, сегодня нефть выросла почти до $100, но еще совсем недавно она стоила менее $30, и у экономики РФ появились первые конвульсии.

Факт остается фактом, Россия как была, так и остается чувствительной к ценам на энергоресурсы. Достаточно вспомнить панику 2020 года.

Важно добавить ещё одну деталь, РФ, будучи крупным экспортером, абсолютно не влияет на стоимость нефти. Цены формируются на финансовых рынках США. И это главная зона риска для северян.

Можно сделать выводы:

1. Россия повторяет путь СССР по наращиванию военных расходов в нищающей, технически отстающей, зависящей от экспорта сырья стране.

2. Россия впряглась в свой новый Афганистан — Украину. Помимо существующих потерь, впереди ее ждут еще большие потери. Украина — не Афганистан. Нас больше, мы сильнее вооружены и мы злее. Последствия для РФ будут трагичнее.

3. Техническое отставание РФ будет только увеличиваться. Яркой является статистика по истребителям 5 поколения. В США их около 600, в РФ около 10.

Про себестоимость подъёма груза в космос я молчу. Маск, начав с нуля, обошел РФ на повороте.

4. Нефть и газ. Да, сегодня цены из-за российских манипуляций высоки и Газпром рапортует о победах, но доля российского газа в Европе резко сократилась с 35% до 17%. При этом доля США выросла, и США имеет амбицию вытеснить РФ из Европы. В случае агрессии против Украины добиться этого санкциями будет проще простого.

Плюс не забываем про эмбарго как инструмент. Запрет покупки в России нефти убьет российскую экономику, как в свое время это убило СССР.

Так что, мы опять находимся на пороге полураспада недоимперии. До распада им осталось сделать один шаг — вторгнуться в Украину.

Текст опубликован с разрешения автора

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