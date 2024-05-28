Автор Андрес Ландабасо Ангуло Опубликовано 28.05.2024

Теория международного разделения труда, сформированная в конце 1950х годов, остаётся главным определителем позиций экономики в мировом хозяйстве. При этом некоторые страны по мере развития технологий меняют основные критерии за пять лет, другие — за десять, третьи — никогда.

Новые индустриальные Азии сегодня производят промышленную продукцию, в том числе продукцию высокого класса, которую традиционно относили к специализации развитых стран. Развитые страны перешли на высокотехнологичную продукцию и услуги. Беднейшие страны в основном производят сырьевые товары с низкой добавленной стоимостью.

Одна из немногих, Испания не поменяла своих главных критериев по статусу с момента появления формулировки с 1959 года. Однако, страна вновь у всех на слуху, и это неслучайно.

Государство как государство никогда не будет действовать иначе чем в национальных и стратегических интересах. Так какую выгоду Испания по части международного разделения труда извлечет испанская экономика в результате признания Палестинской автономии?

Страна могла это сделать ещё 50 лет назад, но так долго упиралась, поскольку не имела надежды упрочить место в международном разделении труда при смене вех, когда углеводородная эпоха уходит в небытие, и приходит урано-водородная.

Технологическое и инновационное отставание испанской экономики налицо. Но, по моим предварительным сведениям, глава испанского государства Хуан Карлос I (для меня он остаётся королём), по всей видимости, продолжает играть заметную роль в продвижении испанской короны и экономики в международном разделении труда.

Да, Испания как никакая европейская страна за последние 10 лет вырвалась по вложениям в НИОКР. Есть успехи испанских инвесторов в Африке и Латинской Америке по части вложений в сферы very sophisticated technologies. Но в целом, оставаясь индустриально-аграрной страной, Испания не вписывается в критерии сверх передовых экономик с высокими показателями конкурентоспособности.

Меньшие по потенциалу Италия, Голландия, Ирландия и Португалия опережают Испанию не менее чем на 20-25 лет. Такая малюсенькая страна как Ирландия, не обладающая природно-сырьевыми ресурсами, только за счёт значительных вложений в НИОКР продемонстрировала миру потрясающие показатели по образованию и количеству достижений в инновационной сфере.

Понимая свои недостатки, которые можно назвать системными, глава государства в изгнании через родственные и дружеские связи с монархиями Ближнего Востока доведёт до ума начатый процесс. Уверен, что в ближайшее время, ещё до отставки нынешнего премьер-министра Педро Санчеса, произойдут серьёзные изменения в статусе Испании в международном разделении труда.

Тезис о разделении мира на еврейский и арабский (имеется в виду сферы влияния инвестиционного капитала) я считаю несостоятельным и необъективным. Ведь куда отнести Россию, Кубу и сам Израиль, как это ни остросюжетно звучит? Влияние даже в последней стране не чисто еврейское (капиталы сюда приходят по большей части арабские или европейские).

Мировая экономика никогда не действует прямолинейно и горизонтально. Она действует как по горизонтали, так и по вертикали, и уж точно не в одну сторону.

Прямые инвестиции транснациональных корпораций в «четырех драконов» и «азиатских тигров» позволили, с одной стороны, передать технологии, а с другой, создать новое богатство, которое, в свою очередь, финансировало новые проекты. Затем система взаимоотношений между их филиалами и субподрядчиками позволила выйти на путь «международной декомпозиции производств» (определение Бернара Лассудри-Дюшена процесса, который в России называется локализацией импортозамещения).

Односторонние торгово-экономические связи действуют только тогда, когда они в интересах всех участников процесса.

23 апреля 2024 года Совет министров правительства Испании (Consejo de Ministros) санкционировал подписание Королевством Испания нового двустороннего инвестиционного договора с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) под названием «Соглашение о взаимном сотрудничестве». Привлечение и защита инвестиций будет осуществляться в таких секторах, как энергетический переход, устойчивая мобильность, транспорт, циркулярная экономика, цифровизация, биотехнологии и агробизнес.

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