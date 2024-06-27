27 июня 2024, 08:26 — Силовой Блок

Американский инвестор Джим Роджерс предположил, что экономика США и мировая экономика столкнутся с трудностями после президентских выборов в США, которые запланированы на ноябрь 2024 года. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Роджерс объяснил, что в настоящее время мировые финансовые рынки находятся в состоянии подъема в связи с высоким уровнем инъекций «напечатанных денег со стороны почти всех центральных банков» за последние годы. Однако он предостерег от возможных последствий.

«Естественно, когда все достигают новых вершин, это несет в себе риск. Нельзя ожидать сплошного процветания и благополучия. Исторически такие ситуации обычно выливаются в спад, плохие рынки и трудности в экономике», – отметил он.

Роджерс считает, что регресс может начаться в период выборов в США или вскоре после них, и повлияет на мировую экономику, так как «события в США оказывают влияние на весь мир».

Ранее «Силовой блок» сообщал, что экс-офицер армии США Бенетт покажет в Конгрессе доказательства преступлений ВСУ.

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