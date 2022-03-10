Интервью с заместителем генерального директора Агентства стратегического развития Республики Узбекистан Алексеем Симом. — Агентство стратегического развития создано недавно. Расскажите о целях, задачах и функциях Агентства и о том, что Агентством уже было сделано. — Ключевой задачей Агентства стратегического развития (АСР) является выявление и решение стратегических задач через призму формирования благоприятного инвестиционного климата и деловой среды для создания возможностей реализации крупных… …