Три самых популярных сегодня направления инвестиций — фондовый рынок, криптовалюта и недвижимость. Инвестиционные аналитики «Фридом Финанс Украина» Шамиголов Ринат и Лысенко Олег рассказали о перспективах роста, рисках и преимуществах этих инструментов.

Новый курс от НБУ и заседание ФРС. Что будет дальше с долларом и евро (видео)

В этом видео Алексей Козырев отвечает на ваши вопросы из комментариев под прошлыми видео: Что будет с долларом после заседания ФРС США и возможного повышения процентной ставки? Нацбанк поднял официальный курс гривны. Что будет дальше? Прогноз курса доллара и евро на период с 28 июля по 3 августа.

В НБУ рассказали, при каких условиях вернут плавающий курс гривны

Нацбанк будет иметь возможность вернуться к плавающему курсу гривны после сбалансирования валютного рынка, которое, в частности, возможно при разблокировании портов и снижении импорта. Об этом рассказал директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин во время Валютного форума 2022 года.

После войны курс гривны может вернуться к 28−29 грн/$ — НБУ

После окончания войны курс гривны может вернуться к довоенным значениям. Об этом во время Валютного форума 2022 заявил Алексей Лупин, директор департамента открытых рынков Нацбанка Украины.

ФРС США подняла ставку до 2,25−2,5% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) второй раз подряд повысила ключевую ставку на 75 базисных пунктов по итогам двухдневного заседания, которое прошло 26−27 июля.

Источник