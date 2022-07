Рецепт у власти простой — как можно большее финансирование из-за рубежа. Это ужасно и звучит как приговор для нашей экономики. К счастью, несмотря на настойчивое желание надеть на Украину рубище нищего, это неправда. У нас есть потенциал местного капитала для восстановления, и мы должны его использовать, чтобы хоть как-то компенсировать негативное влияние напечатанных денег на экономику. Что бы нам могло пригодиться? Для начала не помешало бы увеличить оборотность денег в экономике.

Сейчас правительство решает проблему дефицита денег исключительно их печатаньем и получением из внебюджетных источников. Если не найти альтернативу, в итоге это приведет к гиперинфляции и коллапсу. Тут нам и не помешало бы существенное увеличение оборотоспособности уже напечатанных средств. Это сложная задача, выходящая за рамки шаблонного мышления чиновников. Сейчас над ее решением, похоже, задумываются только в НБУ, для всех остальных из экономического блока это вообще не приоритет, потому что на самом деле пока ни один из пунктов так называемого плана восстановления не фокусируется на интенсификации оборотности денежных средств, на так называемых денежных агрегатах.

Что это такое? Когда вы утром покупаете круассан, пекарь заказывает продукты для его приготовления и выплачивает зарплату, поставщик за эти же средства покупает бензин, трейдер заказывает это топливо у своего контрагента, а он, например, платит банку процент, банк в свою очередь также запускает в оборот эти же средства. А вокруг этого есть еще и другие трансакции. В результате стоимость вашего круассана мультиплицируется, запуская множество других экономических цепочек. При таких условиях даже напечатанные деньги могут не навредить (или навредить не с такой силой) экономике.

Вот почему Украина просто обязана сделать рывок в направлении структурных реформ, обеспечивающих продвинутые принципы и уклады работы рынков, коллабораций этих рынков, создания новых.

И вот лишь один пример того, как можно соединить два неработающих рынка и запустить с максимальной пользой.

Геймификация рынка капиталов, то есть использование игровых практик в неигровом контексте, произошла давно. Его виртуальный прообраз — рынок виртуальных активов — уже с самого начала основывается на геймификации. Но страдает значительной волатильностью, то есть ценовыми колебаниями.

С другой стороны, рынок недвижимости, наоборот, имеет незначительную волатильность и исторически в Украине всегда демонстрирует рост. Этот тренд объективен. После кризисов он восстанавливается из-за стремительных колебаний вокруг, причем особенно быстрыми темпами, превосходящими нормальный рост цен.

Решение для экономики заключается в том, чтобы соединить эти два потенциальных ресурса с профитом для экономики.

Когда сегодня речь идет о большой волатильности виртуальных, то есть нематериальных, активов, мы должны обратить внимание на два фактора: виртуальные активы без обеспечения, например, криптовалюты, и обеспеченные виртуальные активы, например, привязанные к ценным бумагам или имуществу. Проблемы рынка виртуальных активов как самодостаточного развивающегося феномена неизбежны. Но ему нет альтернатив. Проблема лишь в понимании и работе с сутью этого рынка. За счет уменьшения доли необеспеченности и уменьшения волатильности инструментов.

Рынок недвижимости добавит виртуальным активам доверия к инструментам своей материальной основой. Рынок виртуальных активов добавит рынку недвижимости ликвидности и может связать с другими финансовыми рынками.

Кризис на рынке недвижимости, впрочем, так же, как и кризис на рынке виртуальных активов, может и должен быть решен за счет его реальной трансформации из рынка для спекулянтов в рынок для частных инвесторов и девелоперов. До войны (сейчас — никто) именно спекулянты забирали весь гешефт, уклоняясь, по сути, от справедливого налогообложения. Страдал конечный потребитель, мелкий инвестор был лишен возможности инвестировать, а девелоперы зависели от эластичного спроса.

Так, динамика изменения индекса цен на первичном рынке жилья в Украине нарастающим итогом составила с декабря 2015 года по декабрь 2021 года 149,7%. При этом в прошлом году стоимость жилья на этом же первичном рынке выросла почти на 10% (по данным Госстата) по сравнению с 2020 годом. Таким образом, несмотря на это, мы увидим, что рост происходит всегда, потому что это тренд. При этом на протяжении значительного времени за этот период рост происходил ниже тренда (это примерно 8,1%), иногда вообще падал, но стоимость все равно росла.

Сегодня нет никакой статистики по этой динамике, потому что рынок замер. Вместе с тем рынок, построенный по старым правилам, уже не будет существовать в дальнейшем. Старые инструменты инвестирования (деривативы, откровенно говоря, ими были больше по форме, покупка больших объемов прямо у застройщика толстосумами-спекулянтами не работает из-за изменения в налогообложении и т.п.) не действуют. Новых нет. Тем более нет инструментов, которые могли бы привлечь к инвестированию не только конечного потребителя, но и мелкого инвестора. И, да, не только из Украины. Если предположить, что на этом рынке одно рабочее место коррелирует к семи рабочим местам в других отраслях, то следует сделать вывод о том, что экономика остановилась в сумасшедшем объеме. Разблокирование этого процесса не только позволит задействовать отрасль, но и значительно увеличит оборотность на новом рынке. Как именно увеличатся при этом денежные агрегаты, надо считать, но это будет рост — не заимствования, не печать денег.

Идея замечательная, но почему правительство этого не делает? Тем более что уже принят Закон «О виртуальных активах». Казалось бы, в чем проблема — бери и работай. Токенизация экономики происходит в мире сумасшедшими темпами. Еще раз отметим — токенизация, например, путем введения в обращение NFT, являющихся обеспеченными активами, роскошный инструмент: невозможно подделать, сложно не выполнить обязательства.

Но нет. Закон принят, но в действие он не вступил. А если и вступит в силу, то это будет закон, который, скорее, будет запрещать, чем разрешать. А если и разрешит, то регулировать все уполномочен орган — Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), который годами и людьми доказал свой вред экономике и способность провалить все, что этой комиссии было поручено.

Никто не против прозрачных правил. Но правил, не запретов.

НКЦБФР — это одиозный и созданный неконституционным образом орган. Монстр, который тратит деньги из карманов налогоплательщиков на безделье, создание видимости работы (потому что фактически ему нечего регулировать, ведь «трубопровод капиталов» так и не заработал). Его глава также назначен вопреки Конституции указом президента. Только не говорите, что не знали! Президент не виноват, он же действовал на основании закона, но так получилось, что закон противоречит Конституции. Откуда доверие к такому органу? Особенно если он не только в теории, но и на практике демонстрирует тотальную некомпетентность в продвижении реформ, а чем занимается сегодня — это вообще тайна, покрытая мраком.

Нацкомиссия, наверное, единственный госорган, который полностью запретил доступ к публичной информации и, кажется, вообще прекратил любую работу, кроме командировок его руководителя в страны ЕС (шок и треш). В Великобритании во время Второй мировой фондовый рынок закрывался всего на несколько дней. В Украине, очевидно, до победы. Хорошо, нет регулятора, так, может, другие инициативные найдутся? Мы же хотим восстановления, или нет?

Когда верстался так называемый план восстановления, я предлагал организовать в нем группу по рынку капиталов. Не создали. Причину процитируем: «Нет информации на ваш запрос». Собственно, этот нелепый ответ и демонстрирует всю бессмысленность институтов, отвечающих за экономику в Украине.

Но вдруг у правительства все же найдутся время и вдохновение, потому что у нас есть предложение, что нужно делать, чтобы использовать внутренние резервы и по крайней мере попробовать смягчить сокрушительное влияние эмиссии.

Составить и обеспечить алгоритм вступления в силу Закона Украины «О виртуальных активах».

Осуществить срочные шаги для обеспечения работы рынков капитала: привести в соответствие с Конституцией полномочия регулятора рынков.

Предложение: НКЦБФР надо полностью ликвидировать, полномочия по регулированию на рынках капитала и виртуальных активов передать Нацбанку, где должны быть созданы соответствующие департаменты. Кстати, есть пример по Нацкомфинуслуг. И опять же, кстати, в Германии, других странах один регулятор осуществляет регулирование значительно большего объема финансовых рынков, и это работает. Украина, что, более специфична, чтобы усложнять?

Обеспечить в новом качественном формате интенсификацию рынка виртуальных активов при участии Минцифры.

Назначить в правительстве лицо, ответственное за проект этого реформирования.

Почему это важно? Потому что сейчас правительство вместе с НКЦБФР фактически лишили людей каких-либо средств и механизмов инвестирования, в целом множественности источников доходов. При этом кажется, что они не понимают, что вопрос не в ограничении каких-то там отдельных потребителей, потому что в итоге такие ограничения влияют на экономику и на глобальном уровне. Даже имея средства здесь в стране, мы не можем их эффективно использовать, самоограничивая собственную экономику.

