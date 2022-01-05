Перегретая мировая экономика приводит к значительному росту инфляции. По итогам октября в США была отмечена рекордная годовая инфляция 一 6,2%. В Еврозоне годовая инфляция составила по итогам октября 4,1%, в России 一 8,13%.

Фото: pixabay.com

В Беларуси рост цен также бьет рекорды. Годовая инфляция в Беларуси в октябре составила 10,5%, это самый высокий показатель за последний год. Рост цен заставил банки резко повысить ставки. И, кажется, депозиты должны стать сверхприбыльными для компаний. Но этого не происходит.

* Годовая инфляция в октябре 2021 года к октябрю 2020 года. Источник: Белстат

По данным Нацбанка, средняя ставка по новым банковским депозитам для юридических лиц в национальной валюте на срок свыше года составила 10,78% годовых, в иностранной валюте 一 2,74% годовых. Примечательно, что для физических лиц ставки существенно выше 一 16,82% и 12,0% годовых. Такое расхождения в целом характерно для рынка, и обостряется существующим сейчас избытком ликвидности в банковской системе.

Фактически доходность долгосрочных депозитов позволяет компаниям компенсировать годовую инфляцию и сберечь свои средства. Но заработать на депозитах не получится. И в этой связи компаниям приходится искать более маржинальные для себя активы.

Криптовалюты

2021 год оказался крайне позитивным для криптовалют. Вход в рынок крупных игроков, таких как корпорации Tesla, MicroStrategy, а также принятие Сальвадором Bitcoin как платежного средства фактически сделала дальнейшее активное развитие криптовалютного рынка неизбежным.

На этом фоне Bitcoin за год вырос почти в 3 раза, Ethereum 一 почти в 8 раз, токен криптобиржи Binance 一 в 20 раз, а популярные «мемкоины» DogeCoin и Shiba Inu 一 в 3,2 и более чем 3 тыс. раз.

Динамика BTC на криптобирже Currency.com

Криптовалютный ETF Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) показал за год рост на 25%, даже несмотря на то, что сейчас он находится далеко от максимальных значений. Фонд включает в себя 10 крупнейших криптовалют, активы фонда хранятся в холодном кошельке и подлежат проверке на ежегодной основе.

Динамика Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW)

Источник: Yahoo Finance

Таким образом, криптовалюты остаются более привлекательным инструментом инвестирования по сравнению с банковскими депозитами. Если бы компания вложила в BTC 10000 долларов в начале года, то в конце года смогла бы получить около 30000 долларов. При этом, если бы эти действия осуществлялись через криптоплатформу Currency.com, то компания, которая бы хранила приобретенную криптовалуюту на платформе, смогла бы не платить налог на прибыль, поскольку до 2023 года обороты от деятельности по приобретению цифровых знаков (токенов) не облагаются подоходным налогом для физических лиц и налогом на прибыль для юридических лиц. Льгота будет действовать еще год, и возможность выгодно инвестировать остается. Стоит отметить, что налог на прибыль у организации все же возникает и уплачивается с прибыли при выводе средств на расчетный счет компании, однако те возможности, которые открываются перед компаниями, желающими инвестировать, значительно превосходят возникающие на пути издержки. Выступая в качестве физического лица, клиенту необходимо создать аккаунт и подтвердить свою личность, а чтобы начать инвестировать от лица компании, необходимо пройти простую процедуру регистрации и верификации юридического лица на криптоплатформе, которая схожа с процедурой открытия счета в банке, за исключением того, что вся процедура происходит полностью дистанционно.

Что еще выгоднее депозитов?



Ведущий фондовый индекс S&P 500, отражающий динамику 500 крупнейших компаний США, вырос за год на 27%. Индекс технологичных компаний NASDAQ показал рост на 58,2%, а индекс немецкой биржи DAX 一 на 19%. Вложения в токенизированные индексы на криптоплатформе Currency.com также обеспечило бы компаниям доход выше депозитного.

Динамика токенизированного индекса S&P 500 на криптобирже Currency.com

Акции любимчика инвесторов компании Tesla за год показали рост более чем на 60%. Одновременно акции Apple подорожали почти на 40%. Но гораздо более прибыльными для инвестора могли оказаться инвестиции в акции EPAM 一 рост на 75% даже с учетом определенного падения в ноябре-декабре 2021 года. Все эти активы в токенизированном виде также можно приобрести на Currency.com.

Динамика цены токенизированной акции EPAM на криптобирже Currency.com

Если инвестировать в акции страшно, то можно присмотреться к биржевым фондам, которые агрегируют акции компаний определенного рынка 一 ETF. Так, фонд, агрегирующий рынок батарей, Global X Lithium & Battery Tech ETF показал рост на 60,7%. Другие фонды также показали хорошую доходность по итогам года.

Динамика токенизированного Global X Lithium & Battery Tech ETF на криптобирже Currency.com

Таким образом, сейчас на рынке есть достаточно много альтернативных депозитам активов с высокой доходностью. И в большинство из них в токенизированном виде можно купить на одной из первых в СНГ регулируемых криптобирж Currency.com. Сегодня на криптобирже более 3 тыс. различных токенизированных активов (токенизированные: акции, облигации, индексы, фонды, валюты) и более 40 популярных криптовалют.

Внимание! Инвестиции связаны с риском потери всех инвестиций. Успех прошлых инвестиций не означает успеха в будущем. Сообщение содержит информацию о движении рынка, не является инвестиционным исследованием, не должно рассматриваться в качестве инвестиционного совета и является субъективной точкой зрения на объект сообщения автора материала.

* ООО «Карренси Ком Бел», 193130368

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