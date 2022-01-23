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23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» и компания CATIC (КНР) планируют развивать сотрудничество. Об этом шла речь во время визита представителя китайский компании в индустриальный парк, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт «Великого камня».

Представитель компании ознакомился с историей и развитием проекта в инновационном центре. Программой визита было предусмотрено посещение центра комплексного обслуживания резидентов и инвесторов «Одна станция», а также производственной площадки одного из резидентов парка — CЗАО «Авиационные технологии и комплексы». Данное совместное китайско-белорусское предприятие специализируется на разработке и выпуске авиационной техники и ее компонентов.

Как отметили в пресс-службе парка, во время переговоров стороны обсудили возможные направления дальнейшего сотрудничества.

Компания CATIC (Китайская национальная корпорация по импорту и экспорту авиационных технологий) основана в 1979 году. Ее основным направлением деятельности является авиационная продукция.

Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» — особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. Приоритетные для парка направления — машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-