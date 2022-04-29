Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что отказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в просьбе поставлять Киеву оружие. При этом он готов предоставлять Украине гуманитарную помощь, пишет Jakarta Post.

«Вчера я разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Я подтвердил поддержку Индонезией любых усилий по достижению успеха мирных переговоров и готов предоставить гуманитарную помощь».

Видодо напомнил Зеленскому, что, согласно принципам внешней политики, Индонезии запрещено оказывать «какую-либо военную поддержку». Накануне индонезийский президент провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ситуацию на Украине и работу группы «Большой двадцатки», в которой председательствует Джакарта.

Как писал Ruposters, США вместе с другими западными странами из «Большой двадцатки» пытались уговорить Индонезию отказаться от приглашения Путина на саммит, который состоится в этом году в середине ноября на Бали.