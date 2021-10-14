Ситуация с закупками газа стала следствием внешней зависимости Украины и невозможностью власти самостоятельно принимать решения в национальных интересах. Об этом заявил журналистам народный депутат фракции ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Илья Кива.

«Венгрия сказала, что им выгодно покупать российский газ, а у Украины нет возможности самостоятельно принимать решения. Все принимает Госдеп и спускает через свои вассалов, у Америки никогда не было задачи сделать из Украины процветающую мощную страну с независимой экономикой. Америка всегда хотела использовать Украину, как плацдарм для нападения на Российскую Федерацию. Но для этого им нужно было уничтожить народ, экономику и превратить нашу страну в свою колонию, и пользоваться ею, как своим активом», – сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что смена власти в Украине не отразилась на ситуации с внешней зависимостью.

«Политика нынешнего президента Украины и предыдущего ничем не отличаются, на протяжении последних 7 лет власть последовательно реализует политику уничтожения экономики. Разве в Украине есть предприятия, которые что-то производят? Нет, все они давно закрыты. На сегодня экономика Украины

полностью уничтожена, и это – следствие бездумной политики, навязанной Западом, идёт системное уничтожение нашей страны», – отметил нардеп.

При этом он добавил: «Результат этих действий – и цена на газ, и отсутствие тепла в домах, пустой бюджет, неспособность страны решать свои проблемы», – подытожил Илья Кива.

Опубликовано: 14 октября 2021