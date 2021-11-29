Китай и Россия достигли исторических успехов в развитии сотрудничества, и энергетика создает основу для увеличения к 2024 году товарооборота до $200 млрд. Эта задача, поставленная руководителями двух государств, должна быть выполнена, заявил на открытии III Российско-китайского энергетического бизнес-форума главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин.

Он отметил, что товарооборот между странами за первые 9 месяцев текущего года составил $98,9 млрд. Это на 24% превышает показатель за аналогичный период предкризисного 2019 года и позволяет ожидать, что по итогам текущего года объемы взаимной торговли выйдут на новый рекордный уровень в $130-140 млрд. Сечин также подчеркнул, что достигнутые объемы двусторонней торговли создают значительный потенциал для развития взаимных расчетов в юанях и рублях. Сегодня привлекательность доллара в качестве основной валюты международных расчетов и безопасного средства платежа снижается. Это связано с проводимой Федрезервом США политикой количественного смягчения, когда, по сути, мировая экономика

наводняется избыточной денежной массой. Кроме того, преследуя свои политические цели, США злоупотребляют ролью доллара.

«Расширение практики расчетов в национальных валютах будет способствовать росту предсказуемости в мировой экономике и укреплению платежных балансов наших стран», — заявил глава Роснефти.

Игорь Сечин выразил уверенность, что несмотря на новые волны пандемии, человечество справится с этим глобальным испытанием. По его словам, Китай подает здесь лучший пример, мобилизовав все необходимые ресурсы, своевременно начав карантинные мероприятия, оперативно оказав адресную помощь отраслям и населению. В результате в январе-сентябре 2021 года рост национальной экономики составил 9,8%. Руководитель «Роснефти» напомнил о стратегии «гарантий безопасности в шести областях» – это выдвинутый председателем Си Цзиньпином в октябре 2020 года курс на обеспечение: занятости, базовых потребностей населения, функционирования субъектов рынка, энергетической и продовольственной безопасности, стабильности производственно-поставочных цепочек, функционирования бюджетных структур на местном уровне. Важным элементом этой стратегии стала работа по обеспечению стабильности цепочек производства и поставок энергии.

«Успехи Китая в обеспечении устойчивости энергетики были достигнуты, в том числе, благодаря развитию энергетического диалога между нашими странами. Россия является не только соседом, но и близким другом Китая, самым надежным поставщиком энергоресурсов», — заявил Игорь Сечин.

Развиваются двусторонние вертикально-интегрированные цепочки в добыче, переработке, транспорте нефти и газа. Китайские строительные и проектные компании являются надежными партнерами по реализации крупных инфраструктурных проектов, — заметил глава «Роснефти». По его словам, энергокризис этого года ясно показал, что стабильное функционирование энергетических систем обеспечивается за счет долгосрочных контрактов, которые минимизируют ценовую волатильность. Как отметил Игорь Сечин, из-за возникших в Европе рекордных цен на газ, обусловленных непродуманной экономической политикой, экономический рост на континенте находится под угрозой.

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