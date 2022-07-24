На прошлой неделе исполнилось ровно три года, как экономист Гитанас Науседа стал президентом Литвы.

Было бы преувеличением сказать, что данное событие затмило все остальные, случившиеся в Литве на прошлой неделе, в том числе и перипетии запрета на транзитные перевозки из материковой России в Калининград и обратно. Но то, что многие СМИ и политологи посчитали трёхлетие президентства Г.Науседы прекрасным поводом, чтобы подвести итоги его деятельности на главном посту в государстве, — это факт.

Так, газета «Lietuvos rytas» в передовице, опубликованной в субботнем номере, где обычно упоминаются наиболее важные для Литвы события прошедшей недели, пишет, что «люди всё ещё не могут прийти к единому мнению – президент наконец-то определился со своей ролью или ещё нет?».

По мнению автора передовицы (примечательно, что в печатном варианте в качестве автора статьи указан «Обозреватель», а на сайте газеты можно узнать, что этого обозревателя зовут Витаутас Брувярис), трёхлетие – это, прежде всего, повод ответить на два главных вопроса: как президент выполняет свои предвыборные обещания и фигурой какого политического веса он стал?

«Lietuvos rytas» напоминает, что, вступая в предвыборную гонку, Г.Науседа ставку сделал на построение государства благополучия и объединение народа «за одним столом».

Но эти обещания, по мнению Обозревателя, так и остались где-то далеко в тумане, поскольку президент «так и не представил никакого ясного комплексного плана действий, озвучивались лишь какие-то фрагментарные инициативы, а президент стал таким же жителем традиционных политических джунглей, как и старожилы».

Да, Г.Науседа постоянно находится на вершине рейтингов, которые так обожают их заказчики, но, по мнению социологов и многих экспертов (а их у нас действительно очень много!), немалая доля этого успеха кроется в том, что в глазах граждан сам институт президентства пользуется неизменным авторитетом.

А вот другая газета – «Respublika» — в ту же субботу и также в своей передовице утверждает, что действующему президенту удержаться на вершине рейтингов помогла «жёсткая позиция в отношении России, напавшей на Украину».

Портал 15min.lt промежуточные итоги президентства Г.Науседы обозначил в большой статье «Третий год президентства Гитанаса Науседы: 15 самых больших конфликтов». Причём автор публикации портала не уточняет критерий, по которому составил свой рейтинг – то ли по важности, то ли по времени.

Не будем перечислять все 15 конфликтов, упомянем только, что, скажем, на первые пять позиций были поставлены следующие события: жёсткая критика в адрес министра здравоохранения А.Дулькиса; высказался против партнёрства; подписал противоречиво оцениваемый Закон о правовом положении иностранцев; раскритиковал тактику вакцинирования, выбранную правительством; высказался якобы против разрешения гомосексуалистам усыновлять детей и изучать в школе историю ЛГБТ+…

Не уверен, что все согласятся, что в наиболее важные события, связанные с президентом Г.Науседой, стоит вписывать все перечисленные здесь события. Но сколько людей, столько и мнений.

Хотя, если ориентироваться на СМИ, то количество господствующих в нашем обществе мнений значительно меньше числа жителей в Литве.

Вот, например, портал ru.delfi.lt со ссылкой на информагентство ELTA приводит мнение часто появляющегося в СМИ экономиста – представителя INVL Asset Management Индре Гените-Пикчене. Она вроде как и оправдывает президента, на долю которого выпало столько испытаний, но в то же время замечает, что политика главы Литовского государства в кризисный период наносила вред экономике Литвы.

«Желание президента улучшать показатели «государства благосостояния» во многих случаях мешали отвечать на экономические вызовы. Возможно, это было популярно в глазах общества, но шло вразрез с фискальной политикой, которая необходима была в сложных условиях последних трёх лет», – сказала экономист, правда не став объяснять, почему у экономики и населения Литвы интересы порой не совпадают.

Вообще-то, можно было бы долго цитировать мнения и оценки разных экспертов, которых, как известно, у нас в стране очень много, но, наверное, было бы куда эффективнее, если бы там, в верхах, объяснили потенциальным избирателям и налогоплательщикам, в чём именно, например, заключаются национальные интересы Литвы.

Особо подчеркнём: именно национальные интересы, и именно Литвы!

Одной из причин победы Г.Науседы на президентских выборах, если кто забыл, была надежда, что с его приходом в верхах будет меньше воинственной риторики и больше заботы о простом человеке. Может быть, три года президентства Г.Науседы как раз и стоит оценить по тому старому лекалу?