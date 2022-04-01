Сегодня компания Huawei анонсировала новые облачные сервисы для рабочих столов Huawei CLOUD — Huawei CLOUD Desktop. Эта услуга разработана и построена на основе облачной архитектуры Huawei Cloud и может предоставить вам различные новые услуги, такие как установление динамических изменений конфигурации и расширение ресурсов при сохранении подключения к Интернету.

Особенности сервисов облачных рабочих столов Huawei:

Быстрое развертывание:

Huawei CLOUD Desktop — это настольный сервис на основе SaaS в Huawei CLOUD. Вы можете использовать его сразу после покупки и гибко применять и настраивать характеристики рабочего стола, такие как ЦП, память и диск, в соответствии с вашими потребностями, а развертывание занимает считанные минуты.

Эффективное управление:

Новейшее облачное решение для настольных ПК поддерживает унификацию и стандартизацию пользовательских операционных систем и бизнес-приложений с помощью стандартизированных шаблонов и реализует стандартизированное управление платформами ИТ-офисов.

Мобильное сотрудничество:

Независимо от вашего местоположения или устройства, сотрудники могут напрямую получить доступ к офисным помещениям в любое время и в любом месте. Ответ приложения не зависит от возможностей обработки терминала, а напрямую использует превосходную производительность сервера облачных рабочих столов, чтобы значительно повысить скорость обработки приложений и удобство работы пользователей.

Глобальное сетевое покрытие Huawei CLOUD обещает бесперебойную работу и офисную работу с потерей пакетов менее 5%.

Гладкий опыт:

Электронная коммерция, игры, промышленное моделирование, дизайн одежды и другие отрасли предъявляют высокие требования к достоверности цветопередачи офисных устройств.

С помощью протокола доставки Huawei (протокол доставки Huawei) облачный рабочий стол Huawei может предоставить пользователям плавную работу в офисе с визуальным наслаждением высокой четкости, гарантируя истинное цветное изображение YUV444 без потерь, профессиональную глубину цвета 10 бит, плавность и деликатность, 4K / 60 кадров высокодинамичные сценарии более плавные и эффективные.

Безопасность данных:

Huawei CLOUD Desktop имеет три механизма безопасности: доступ к устройству, конвейер передачи и облачная платформа. Кроме того, он имеет 10 ключевых мер для обеспечения отсутствия передачи данных, отслеживаемого поведения и проверяемого процесса, что позволяет избежать различных рисков безопасности данных в корпоративном офисе.

В то же время, благодаря множеству политик безопасности строгого контроля, таких как явное/неявное водяные знаки на рабочем столе, управление периферийными устройствами, контроль передачи файлов и т. д., утечка информации и риски безопасности значительно снижаются.

(через — ithome)