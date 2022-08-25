Основатель китайской компании Huawei Technologies Рен Чжэнфэй сказал сотрудникам, что компания должна сместить акцент с погони за масштабом на обеспечение прибыли и денежных потоков, поскольку мировая экономика вступает в длительный период рецессии.

«Основной принцип — выживание, маргинальные предприятия будут сокращаться и закрываться, а холод почувствуют все», — написал основатель в электронном письме сотрудникам.

Чжэнфэй не уточнил какие именно предприятия «маргинальные», но обратил внимание на важность традиционного внимания компании к информационно-коммуникационным технологиям.

«Мы должны чётко понимать, что построение ИКТ-инфраструктуры — это историческая миссия Huawei, и чем труднее времена, тем меньше мы можем колебаться», — сказал он.





Соединённые Штаты внесли Huawei в чёрный список экспорта в 2019 году, что подорвало её способность разрабатывать микросхемы и поставлять компоненты от сторонних поставщиков. США заявляют, что Huawei представляет собой угрозу безопасности.

По прогнозу Reuters, в первом полугодии Huawei сократила показатели прибыли на 52% из-за слабой экономики, сбоёв, вызванных COVID-19, и проблем с цепочками поставок, наносящих ущерб бизнесу компании.

Рен Чжэнфэй также упомянул облачные вычисления, цифровую энергетику и интеллектуальные автомобили как области, в которых компания должна развиваться. Рен сказал, что перспективы компании на ближайшие пару лет остаются неопределёнными.

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