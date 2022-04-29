После нападения на Украину Россия столкнулась с экономическими проблемами и санкциями со стороны многих стран и международных организаций. В самой РФ власти называют это экономической войной. подготовило подборку последних сообщений об этом на 29 апреля.

Экономика

ЦБ РФ снизил ключевую ставку второй раз за месяц, теперь до 14%. Свое решение он сопроводил такими комментариями:

динамика инфляции будет зависеть от того, как будет идти импортозамещение и насколько быстро восстановится импорт готовых товаров, сырья и комплектующих. По итогам года инфляция составит 18–23%;

будет зависеть от того, как будет идти импортозамещение и насколько быстро восстановится импорт готовых товаров, сырья и комплектующих. По итогам года инфляция составит 18–23%; рост премии за риск в кредитных ставках и ужесточение требований банков к заемщикам приводят к снижению кредитной активности , особенно на розничном рынке;

, особенно на розничном рынке; происходит сжатие потребительской и деловой активности . Потребительский спрос сокращается, растет склонность людей к сбережению. Предприятия испытывают значительные трудности в производстве и логистике из-за изменения страновой и товарной структуры экспорта и импорта;

. Потребительский спрос сокращается, растет склонность людей к сбережению. Предприятия испытывают значительные трудности в производстве и логистике из-за изменения страновой и товарной структуры экспорта и импорта; ВВП сократится на 8–10% по итогам года, в основном это будет связано с факторами на стороне предложения. При этом в 2023-м году экономика расти не будет: ЦБ прогнозирует динамику ВВП от -3 до 0%. Снижение потенциала экономики может быть более значительным, чем предполагается в базовом сценарии;

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ЦБ вдвое повысил прогноз оттока капитала из страны в этом году. Теперь регулятор ожидает, что этот показатель достигнет $151 млрд.

Часть инвестпроектов в экономике России потеряли актуальность, в нынешних условиях они не будут завершены, а на подготовку новых нужно время, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

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Ассортимент колбасных изделий может сократиться из-за запрета Евросоюза поставлять в Россию искусственную оболочку для колбас и сосисок. Страны ЕС поставляли в РФ более 70% всех импортных колбасных оболочек.

Третий в России по номерному фонду британский гостиничный оператор InterContinental Hotel Group (отели Holiday Inn, InterContinental, Crowne Plaza и Indigo), начал подготовку к уходу из России.

Норвегия объявила о закрытии своих границ и портов для российских грузовых автомобилей и судов. Ограничения не затронут рыболовецкие суда и территорию Шпицбергена.

Компания McDonald’s понесла убытки в размере $127 млн: из них $27 млн были направлены на выплаты сотрудникам, поставщикам и оплату аренды, а на $100 млн компания списала нереализованных запасов.

Австрийская нефтегазовая компания OMV в I квартале списала активов почти на 2 млрд евро из-за потери доходов по проекту «Северный поток – 2» и операций, связанных с Россией. Из-за российских контрсанкций она потеряла возможность получать дивиденды от совместного с «Газпромом».

Санкции

Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия не будет блокировать нефтяное эмбарго Евросоюза против России. По его словам, это решение будет тяжелым и вызовет огромный рост цен и срывы поставок. «Но речь больше не идет о национальной катастрофе», – сказал Хабек. За последние недели Германия нашла альтернативных поставщиков энергии и теперь готова поддержать поэтапный запрет на российскую нефть.

Германия готова рассмотреть вопрос о санкциях в отношении крупнейшего банка России — Сбербанка. Раньше Германия выступала против жестких ограничений в отношении этого банка, в том числе против его отключения от SWIFT. В Берлине опасались, что такие санкции помешают проведению расчетов за нефть и газ.

Президент США Джо Байден предложил упростить процедуру использования конфискуемого у российских олигархов имущества для помощи Украине. Он также предлагает ввести уголовную ответственность за получение доходов от коррупционных сделок с Россией.

Общество

Фонд предпринимателя с российскими корнями Юрия Мильнера и его супруги Breakthrough Prize объявил, что пожертвует беженцам с Украины $100 млн. В инициативе также примут участие компании с инвестициями фонда Мильнера: Airbnb, Spotify и Flexport. «Моя семья по отцовской линии украинская, и в детстве я провел там много лет с двоюродными братьями. Наша обязанность сейчас – ответить на неотложные нужды беженцев», – заявил Мильнер.

Dating Group заблокировала доступ к своим сайтам для пользователей из России и Беларуси. Dating Group – глобальная компания знакомств с 140 млн пользователей, 45 приложениями для знакомств в своем портфеле и 100 странами, охваченными ее продуктами. Среди ее сервисов: Dating, Dil Mil, Once, AnastasiaDate, AsianDate, YourTravelMates и др.

Парламент Латвии запретил местным спортсменам, тренерам и командам принимать участие в любых турнирах и соревнованиях на территории России и Беларуси. Латвийским командам также запрещено принимать участие в любых международных турнирах, в которых более половины участников представляют Россию и Беларусь.

Организаторы Универсиады 2023 года решили перенести ее из Екатеринбурга.

Вопреки общей тенденции

У российских бизнесменов, желающих перевести свои средства из санкционно опасных юрисдикций в Объединенные Арабские Эмираты, нашелся влиятельный союзник. Помощь им начал оказывать заместитель премьер-министра ОАЭ, член королевской семьи и владелец английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Мансур ибн Зайд Аль Нахайян.

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