https://ria.ru/20220116/ukraina-1768000640.html

Холодильник с телевизором схлестнулись в смертельной схватке

Холодильник с телевизором схлестнулись в смертельной схватке — РИА Новости, 16.01.2022

Холодильник с телевизором схлестнулись в смертельной схватке

Первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко объявила об очередной экономической перемоге Украины: о якобы «рекордном результате украинского… РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T08:00

2022-01-16T08:00

2022-01-16T09:27

экономика

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

россия

/html/head/meta[@name=»og:title»]/@content

/html/head/meta[@name=»og:description»]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764030484_571:877:2651:2047_1920x0_80_0_0_e1e095c3e3ec66af1f50c4e0fcc84516.jpg

Первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко объявила об очередной экономической перемоге Украины: о якобы «рекордном результате украинского экспорта товаров за 2021 год — 68,24 миллиарда долларов». Описывая составляющие успеха, первый вице-премьер сообщила о резком росте внешнеторгового товарооборота и улучшении сальдо торгового баланса. В общем, «начала год с позитивных экономических новостей», которые на самом деле имеют не много общего с реальностью. Трудно сказать, обманывает ли Юлия Свириденко своих сограждан сознательно или сама не понимает, о чем заявляет. Но любой из этих вариантов выглядит не очень хорошо.Любопытно, что именно Свириденко в конце ноября объявила о другой значимой экономической победе: достижении ВВП Украины в 2021 году рекордного значения ВВП в долларах — «ориентировочно 195 миллиардов». Эту же радостную весть с подачи руководителя профильного министерства принес несколькими днями позже в стены Верховной рады и Владимир Зеленский в рамках своего обращения к парламенту. Но она тоже является либо манипуляцией, либо признанием министра экономики в своей профессиональной непригодности.Да, номинальный ВВП Украины, выраженный в долларах, по итогам 2021 года действительно должен превысить (пока есть только прогнозные данные) прежний рекорд 2013-го, когда он был зафиксирован на уровне 183,3 миллиарда долларов. Однако сравнивать номинальный размер ВВП по годам глупо, рассчитывай его хоть в долларах, хоть в тугриках. Для оценки роста экономики используется инструмент расчета реального ВВП, учитывающий рост цен.Если на Украине только за один 2021-й рост цен производителей промышленной продукции (то есть производственная инфляция) в пределах внутренних продаж составил 39%, а курс доллара относительно прошлого года держали стабильным (гривна просела только на 1,2%), то вуаля — вот вам и «рост» долларового ВВП всего за год на десятки процентов!Конечно, не все прошедшие годы гривна была стабильна по отношению к доллару. А с 2013-го упала почти в 3,5 раза. Но цены выросли в гораздо большей степени.То есть рост номинального ВВП Украины в долларовом эквиваленте и достижение его «рекордного» показателя — это прежде всего бешеный рост цен в том же эквиваленте. Чем вряд ли стоит так уж хвалиться. Если в 2013 году Украина уверенно опережала Россию лишь по уровню цен на нефтепродукты и сжиженный газ, то теперь «превосходство» наблюдается не только по топливу, но и по жилищно-коммунальным тарифам, большей части продуктов питания, значительной части непродовольственных товаров и услуг.На самом же деле реальный ВВП Украины в 2021 году составит лишь немногим более 93% от уровня 2013-го. То есть экономика Украины до уровня 2013 года так и не восстановилась. И, как оптимистично прогнозировал Саакашвили, восстановится лишь лет через 20 лет после Майдана. К тому же качество даже упавшей экономики сильно ухудшилось, поскольку ее основа, промышленность, обвалилась за те же годы еще больше — почти на 20%.Примерно так же обстоят дела и с «рекордным» объемом экспорта товаров. Тут, правда, еще веселее, поскольку нет даже самого факта рекорда: уровня 2011-2012 годов (68,39 и 68,81 миллиарда долларов) достичь в 2021-м так и не удалось. Получилось лишь приблизиться к нему, чем вряд ли стоит хвастаться.Но надо обратить внимание еще и на структуру экспорта. А в ней произошли просто катастрофические изменения для такого короткого срока, как десять лет. В сравнении с 2011 годом, в котором в долларовом выражении объем экспорта был практически таким же, как в 2021-м, экспорт продукции машиностроения и приборостроения сократился в 2,1 раза — с 11,9 до 5,6 миллиарда долларов. Это наиболее высокотехнологичная продукция с наибольшей же добавленной стоимостью. Причем, например, экспорт железнодорожных вагонов рухнул в 109 раз (с трех миллиардов до 28 миллионов долларов), турбореактивных и турбовинтовых двигателей в 7,2 раза (с 784 до 109 миллионов долларов), дизель-поездов в 28 раз (с 196 до семи миллионов долларов). То есть многие машиностроительные производства просто прекратили свое существование. Экспорт нефтепродуктов упал в 7,2 раза (с 5,7 до 0,8 миллиарда долларов), химической и фармацевтической промышленности в 1,6 раза (с 6,3 до 3,9 миллиарда долларов). Даже экспорт металлов и изделий из них (куда более простой в технологическом отношении продукции, но все же требующей наличия промышленности) уменьшился в 1,4 раза (с 22,1 до 16 миллиардов долларов).Вырос же вывоз из страны только продукции сельского хозяйства и готовых продуктов питания — в 2,2 раза (с 12,8 до 27,75 миллиарда долларов). Причем в первую очередь за счет продукции растениеводства, экспорт которой увеличился в 2,6 раза (с 5,5 до 14,5 миллиарда долларов). А также железной руды и прочих полезных ископаемых — в 1,7 раза (с 4,6 до 7,6 миллиарда долларов).То есть страна, которая в качестве советской республики была машиностроительным цехом для всего СССР, в 2021 году экспортировала всей продукции машиностроения и приборостроения на сумму в 2,6 раза меньше, чем кукурузы, пшеницы и ячменя. И вообще хоть как-то поддерживает свой экспорт исключительно за счет того, что либо что-то выращивает на земле, либо выковыривает из нее. Это точно повод для хвастовства?Наконец, насчет улучшения торгового баланса. Баланс торговли товарами у Украины в 2021 году лишь ухудшился: если в 2020-м дефицит в торговле составлял 4,7 миллиарда долларов, то в 2021-м — 5,1 миллиарда. И это притом что страна в 2021 году в шесть раз (с 15 до 2,6 миллиарда кубометров) сократила импорт газа! Разумеется, это тоже на Украине подается как перемога. Но на самом деле сокращение импорта произошло не по причине увеличения внутренней добычи и не из-за сокращения потребления путем повышения энергоэффективности. Украине в любом случае в среднем в год нужно закупать около девяти-десяти миллиардов кубометров. Просто в нынешнем году страна сжигает ранее накопленные запасы, но к весне их не будет иметь вовсе. И ей придется вернуться к стандартным объемам импорта. Но если бы стандартный объем был закуплен в 2021-м, то дефицит в торговле товарами составил бы порядка десяти миллиардов долларов.Все описанное не мешает украинской власти погружать своих граждан в альтернативную реальность бесконечных рекордов и достижений, которую несут в массы СМИ и проплаченные пропагандисты. Но, судя по рейтингам Зеленского и его партии, получается это все хуже — постепенно холодильник начинает одолевать телевизор.

https://ria.ru/20211229/tarify-1766086581.html

https://ria.ru/20211220/kredit-1764563573.html

https://ria.ru/20210824/ekonomika-1747019892.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220113/ukraina-1767717451.html

украина

россия

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2022

Валерий Михайлов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

Валерий Михайлов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764030484_691:722:2458:2047_1920x0_80_0_0_6f2ca32895a5d28e913969959725df4e.jpg

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Валерий Михайлов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

экономика, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, россия

Первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко объявила об очередной экономической перемоге Украины: о якобы «рекордном результате украинского экспорта товаров за 2021 год — 68,24 миллиарда долларов». Описывая составляющие успеха, первый вице-премьер сообщила о резком росте внешнеторгового товарооборота и улучшении сальдо торгового баланса. В общем, «начала год с позитивных экономических новостей», которые на самом деле имеют не много общего с реальностью. Трудно сказать, обманывает ли Юлия Свириденко своих сограждан сознательно или сама не понимает, о чем заявляет. Но любой из этих вариантов выглядит не очень хорошо.Любопытно, что именно Свириденко в конце ноября объявила о другой значимой экономической победе: достижении ВВП Украины в 2021 году рекордного значения ВВП в долларах — «ориентировочно 195 миллиардов». Эту же радостную весть с подачи руководителя профильного министерства принес несколькими днями позже в стены Верховной рады и Владимир Зеленский в рамках своего обращения к парламенту. Но она тоже является либо манипуляцией, либо признанием министра экономики в своей профессиональной непригодности.

Да, номинальный ВВП Украины, выраженный в долларах, по итогам 2021 года действительно должен превысить (пока есть только прогнозные данные) прежний рекорд 2013-го, когда он был зафиксирован на уровне 183,3 миллиарда долларов. Однако сравнивать номинальный размер ВВП по годам глупо, рассчитывай его хоть в долларах, хоть в тугриках. Для оценки роста экономики используется инструмент расчета реального ВВП, учитывающий рост цен.

Если на Украине только за один 2021-й рост цен производителей промышленной продукции (то есть производственная инфляция) в пределах внутренних продаж составил 39%, а курс доллара относительно прошлого года держали стабильным (гривна просела только на 1,2%), то вуаля — вот вам и «рост» долларового ВВП всего за год на десятки процентов!

29 декабря 2021, 22:03

На Украине предупредили, что взлет тарифов на ЖКХ похоронит экономику

Конечно, не все прошедшие годы гривна была стабильна по отношению к доллару. А с 2013-го упала почти в 3,5 раза. Но цены выросли в гораздо большей степени.

То есть рост номинального ВВП Украины в долларовом эквиваленте и достижение его «рекордного» показателя — это прежде всего бешеный рост цен в том же эквиваленте. Чем вряд ли стоит так уж хвалиться. Если в 2013 году Украина уверенно опережала Россию лишь по уровню цен на нефтепродукты и сжиженный газ, то теперь «превосходство» наблюдается не только по топливу, но и по жилищно-коммунальным тарифам, большей части продуктов питания, значительной части непродовольственных товаров и услуг.

На самом же деле реальный ВВП Украины в 2021 году составит лишь немногим более 93% от уровня 2013-го. То есть экономика Украины до уровня 2013 года так и не восстановилась. И, как оптимистично прогнозировал Саакашвили, восстановится лишь лет через 20 лет после Майдана. К тому же качество даже упавшей экономики сильно ухудшилось, поскольку ее основа, промышленность, обвалилась за те же годы еще больше — почти на 20%.

Примерно так же обстоят дела и с «рекордным» объемом экспорта товаров. Тут, правда, еще веселее, поскольку нет даже самого факта рекорда: уровня 2011-2012 годов (68,39 и 68,81 миллиарда долларов) достичь в 2021-м так и не удалось. Получилось лишь приблизиться к нему, чем вряд ли стоит хвастаться.

20 декабря 2021, 15:37

Всемирный банк выделит Украине новый кредит на восстановление экономики

Но надо обратить внимание еще и на структуру экспорта. А в ней произошли просто катастрофические изменения для такого короткого срока, как десять лет. В сравнении с 2011 годом, в котором в долларовом выражении объем экспорта был практически таким же, как в 2021-м, экспорт продукции машиностроения и приборостроения сократился в 2,1 раза — с 11,9 до 5,6 миллиарда долларов. Это наиболее высокотехнологичная продукция с наибольшей же добавленной стоимостью. Причем, например, экспорт железнодорожных вагонов рухнул в 109 раз (с трех миллиардов до 28 миллионов долларов), турбореактивных и турбовинтовых двигателей в 7,2 раза (с 784 до 109 миллионов долларов), дизель-поездов в 28 раз (с 196 до семи миллионов долларов). То есть многие машиностроительные производства просто прекратили свое существование. Экспорт нефтепродуктов упал в 7,2 раза (с 5,7 до 0,8 миллиарда долларов), химической и фармацевтической промышленности в 1,6 раза (с 6,3 до 3,9 миллиарда долларов). Даже экспорт металлов и изделий из них (куда более простой в технологическом отношении продукции, но все же требующей наличия промышленности) уменьшился в 1,4 раза (с 22,1 до 16 миллиардов долларов).

Вырос же вывоз из страны только продукции сельского хозяйства и готовых продуктов питания — в 2,2 раза (с 12,8 до 27,75 миллиарда долларов). Причем в первую очередь за счет продукции растениеводства, экспорт которой увеличился в 2,6 раза (с 5,5 до 14,5 миллиарда долларов). А также железной руды и прочих полезных ископаемых — в 1,7 раза (с 4,6 до 7,6 миллиарда долларов).

То есть страна, которая в качестве советской республики была машиностроительным цехом для всего СССР, в 2021 году экспортировала всей продукции машиностроения и приборостроения на сумму в 2,6 раза меньше, чем кукурузы, пшеницы и ячменя. И вообще хоть как-то поддерживает свой экспорт исключительно за счет того, что либо что-то выращивает на земле, либо выковыривает из нее. Это точно повод для хвастовства?

24 августа 2021, 13:46

Экономика Украины за 30 лет лишилась структуры и инвесторов, заявил экспертНаконец, насчет улучшения торгового баланса. Баланс торговли товарами у Украины в 2021 году лишь ухудшился: если в 2020-м дефицит в торговле составлял 4,7 миллиарда долларов, то в 2021-м — 5,1 миллиарда. И это притом что страна в 2021 году в шесть раз (с 15 до 2,6 миллиарда кубометров) сократила импорт газа! Разумеется, это тоже на Украине подается как перемога. Но на самом деле сокращение импорта произошло не по причине увеличения внутренней добычи и не из-за сокращения потребления путем повышения энергоэффективности. Украине в любом случае в среднем в год нужно закупать около девяти-десяти миллиардов кубометров. Просто в нынешнем году страна сжигает ранее накопленные запасы, но к весне их не будет иметь вовсе. И ей придется вернуться к стандартным объемам импорта. Но если бы стандартный объем был закуплен в 2021-м, то дефицит в торговле товарами составил бы порядка десяти миллиардов долларов.Все описанное не мешает украинской власти погружать своих граждан в альтернативную реальность бесконечных рекордов и достижений, которую несут в массы СМИ и проплаченные пропагандисты. Но, судя по рейтингам Зеленского и его партии, получается это все хуже — постепенно холодильник начинает одолевать телевизор. 13 января, 17:47В миреИз-за роста цен на газ Украина может остаться без хлеба