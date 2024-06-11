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7 часов назад

Группировка ХАМАС заявила, что направила ответ на предложенный США план прекращения огня в Газе. Высокопоставленный представитель группировки сообщил Би-би-си, что она по-прежнему требует от Израиля обязательств по постоянному прекращению огня.

В своем заявлении ХАМАС и ее союзники из «Палестинского исламского джихада» выразили готовность к достижению соглашения.

При этом агентство Reuters сообщает со ссылкой на израильского чиновника, что ХАМАС якобы отклонил предложение об освобождении заложников.

План прекращения огня, который был предложен президентом США Джо Байденом и одобрен Советом Безопасности ООН, предусматривает шестинедельное прекращение огня, которое впоследствии должно стать постоянным, а также освобождение израильских заложников из плена ХАМАС и палестинских заключенных из тюрем Израиля.

Катар и Египет, которые наряду с США выступают посредниками в переговорах между Израилем и ХАМАС, подтвердили, что палестинская группировка ответила на предложения.

В своем заявлении во вторник вечером ХАМАС призвал к «полному прекращению» боевых действий в Газе.

«Ответ ставит во главу угла интересы нашего палестинского народа и подчеркивает необходимость полного прекращения продолжающейся агрессии в Газе», — заявили в группировке.

Там добавили, что готовы «к позитивному взаимодействию для достижения соглашения, которое положит конец войне».

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что в Вашингтоне изучают ответ ХАМАС и предложения группировки.

Ранее во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил приверженность плану прекращения огня в Газе, и мир ждет ответа ХАМАС.

Ранее Нетаньяху признал, что его военный кабинет одобрил план, но не высказался в его поддержку однозначно. Крайне правые члены его кабинета пригрозили выйти из коалиции и спровоцировать ее распад, если сделка состоится, расценив ее как капитуляцию.

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Что предусматривает мирная инициатива Байдена

План, предложенный президентом США Джо Байденом, состоит из трех фаз.

• Прекращение огня на шесть недель. Израильские войска выводятся из населенных районов Газы.

• ХАМАС освобождает не уточняемое число заложников, в том числе женщин, стариков и раненых, в обмен на сотни палестинских заключенных. Также ХАМАС возвращает близким останки некоторых из погибших заложников.

• Палестинское гражданское население возвращается во все районы Газы.

• Резкое наращивание гуманитарной помощи: не меньше 600 грузовиков с гуманитарными грузами в день будет направляться в сектор Газа. Мировое сообщество отправит также сотни тысяч единиц временного жилья.

• В течение всех шести недель переговоры между Израилем и ХАМАС при посредничестве США и Катара будут продолжаться. В случае успеха можно будет перейти ко второй фазе.

• Освобождение всех оставшихся заложников, включая военнослужащих-мужчин.

• Полный вывод израильских войск со всей территории сектора Газа.

• Прекращение огня превратится в «постоянное прекращение военных действий».

• Возвращение последних останков погибших заложников.

• Запуск плана реконструкции Газы при участии США и мирового сообщества.

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