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Чехия, как и другие страны, делает лицемерные заявления о поддержке Украины, но на самом деле Запад предал ее, пишет Haló noviny. Он обманом заманивал Киев в НАТО, сделал его врагом России. А когда кризис обострился, отвернулся от Украины.

Российско-украинский конфликт сотрясает Европу и вводит нас в новый исторический период. Этой войны, а главное, ее причины, никогда не должно было быть. Хуже всего придется простым украинским гражданам, которые еще остались на Украине. Многие уже покинули ее после провальной трансформации, которая началась в 90-е годы ХХ века и ввергла страну в хаос и коррупцию.

Правое правительство Петра Фиалы, как и западные страны, делает лицемерные заявления о поддержке Украины, но на самом деле они предали ее. США и другие западные страны манипуляциями и обманом заманивали Украину в ЕС и НАТО, сделав врагом России. А когда кризис обострился, предали ее. Они цинично заявили, что не помогут ей военными силами, а будут поддерживать морально и максимум отправят оружие. Они сдали ее России. Тогда почему они раньше не оставляли Украину в покое? Сегодня она могла бы мирно сосуществовать с Россией и с западными странами.

Чешские правящие политики, включая министра иностранных дел, сделали много заявлений о том, что Украине нужно помогать. Правительство уже сообщило, что выделит более полутора миллиардов крон на решение украинского кризиса. Откуда возьмутся эти деньги? Правительство повысит налоги, раз хочет поддерживать, то есть финансировать Украину? Возьмет в долг? Выпустит облигации? Я уже вижу, как партия ODS вводит прогрессивную шкалу и налог на богатство.

Очень показательно в этом отношении заявление председателя Сената, поклонника Тайваня, Милоша Выстрчила, который сказал: «Мы должны ввести самые жесткие санкции, даже если снизится уровень нашей жизни. Нужно отбросить популизм и согласиться с тем, что у нас возникнут некоторые трудности». Поскольку видные руководители всегда начинают с себя, председатель Выстрчил, конечно, покажет нам героический пример. У него слишком высокая зарплата: председатель Сената получает более 200 тысяч крон в месяц. Безусловно, большую часть его зарплаты он отдаст украинцам, а себе оставит самый минимум или даже меньше, раз хочет, чтобы трудности возникли, как он сам выразился. Другие ему подобные политики, несомненно, поделятся своими зарплатами для выхода из гуманитарного кризиса. Кроме того, в преодолении последствий этого конфликта должны участвовать те западные страны, которые обостряли обстановку на Украине: Соединенные Штаты и Великобритания.

Поскольку явно усилится поток беженцев из Украины, стоит задаться вопросом, куда правительство их отправит? В Миловице, Есеники или Колин? Похоже, правительство не подумало об этом и только попусту сыплет заявлениями. Но, может, председатель Выстрчил отправит беженцев в Тайвань.

Несколько сумбурно высказался председатель Конституционного суда Павел Рихетски, который сказал, что президента Путина нужно судить международным трибуналом. Не знаю, выяснил ли Рихетски ситуацию, но то, что он сказал, технически неосуществимо. Россия не признала так называемый Римский статут, а это договор Международного уголовного суда. Кстати, и Соединенные Штаты не являются членами Международного уголовного суда, и поэтому нельзя было судить в международном суде Джорджа Буша младшего за незаконную войну в Ираке. Как сказал заведующий кафедрой международного права юридического факультета Карлова университета Павел Штурма: «Лицо, занимающее должность президента государства, которое не является стороной Римского статута, обладает иммунитетом по международному праву». Значит, выполнить призыв Рихетского о суде над Путиным не представляется возможным. По словам Рихетского, его можно задержать в ЕС, но Путин туда сейчас не полетит.

Ясно, что к нынешнему кризису привели последствия целого ряда исторических и современных факторов. Нельзя оценивать его только с антироссийской или пророссийской точки зрения. Все нужно рассматривать в глобальном контексте. За последние 20 лет мировые игроки: США, Китай, Россия, ЕС — снова перегруппировались, и изменилось экономическое и политическое устройство. Теперь завершился важный, военный, аспект. В последние 30 лет международное право войнами нарушали только Соединенные Штаты вместе с другими западными странами (незаконные войны в Югославии в 1999 году, в Ираке в 2003 и так далее). Теперь же обстановка в мире обострилась насколько, что от международных правил отказалась и другая держава — Россия. Конечно, в будущем державы будут пытаться решить споры правовым путем, но усилий будут прилагать явно меньше. Ведь мы уже живем в новую эпоху, когда споры стороны решают, прежде всего, не дипломатией, а к сожалению, оружием.

Все страны могут вынести из украинского конфликта для себя урок на будущее: нельзя дискриминировать у себя ни одну категорию граждан (что касается Украины, то нужно будет последовательно соблюдать права русского меньшинства), нужно выстраивать добрые отношения с соседями, включая Россию, и формировать всестороннее сотрудничество со многими странами мира, включая США, Китай и Россию. Нельзя во всем полагаться на ненадежный и эгоистичный Запад, как нам советуют «героические» чешские правые политики.

Автор: Ян Клан (Jan Klán) для Halo noviny, Чехия, перевод ИноСМИ

inosmi.ru

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добавлена сегодня, 5 марта, 12:20

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