

С 9 августа на должность директора Хабаровского краевого театра юного зрителя назначен Александр Аркадьевич Мельцев. Он участвовал в конкурсном отборе на должность руководителя Хабаровского краевого академического музыкального театра, в последующем вошел в состав кадрового резерва министерства культуры региона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на

министерство культуры региона.



Ротации – это нормальный и естественный процесс обновления руководящего состава учреждений культуры. Аналогичные мероприятия последние несколько лет протекают во всех сферах Хабаровского края и являются обычным делом для подобных учреждений. Но одно из важных направлений в работе губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева — не только ротация, но и возвращение хабаровчан в родной регион.



45-летний Александр Мельцев – уроженец Хабаровска. Он получил образование в Хабаровской государственной академии экономики и права по специальности «Мировая экономика», Высшей школе деятелей сценического искусства «Школа Г.Г. Дадамяна» по специальности «Менеджмент сценического искусства», является обладателем степени Мастера делового администрирования (MBA) Высшей школы бизнеса

МГУ.



С 2007 года он занимал руководящие должности в представительствах международных корпораций, а также в компании по проектированию и техническом оснащении театров и концертных залов.



У Александра Мельцева большой руководящий, административный и организационный опыт. В течение нескольких лет он руководил проектной группой по технической поддержке визуальных шоу во время концертно-зрелищных мероприятий, фестивалей, спортивных событий. В том числе он принимал участие в организации военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» на Красной площади в Москве, Олимпийских игр в Сочи, мультимедийного шоу на фасаде главного здания Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, теннисного турнира Кубок Кремля и других.



Александр Мельцев – семьянин, женат, воспитывает четверых детей.





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