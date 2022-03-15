Несмотря на нарушение конституции президентом Грузии Саломе Зурабишвили, на данный момент не время поднимать вопрос об ее импичменте, заявил лидер парламентской фракции правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.

«Нарушение конституции со стороны президента было налицо, однако не думаю, что в большинстве окажутся такие люди, которые сейчас начнут говорить об импичменте. Сегодня говорить об импичменте не приходится. Мы не будем говорить об импичменте. Сегодня не время для этого», — отметил глава парламентской фракции «Грузинской мечты» на брифинге в офисе партии 15 марта.

Мдинарадзе также напомнил, что основания для импичмента прописаны в конституции, он является прерогативой парламента. Он подчеркнул, что обращение правительства в Конституционный суд является лишь «попыткой» напомнить президенту о полномочиях.

«Соответственно, мы пришли к решению, что в этом случае мы не будем думать об этом и не будем создавать дополнительных неудобств. Наша цель — чтобы все в этой стране, начиная от президента, заканчивая простыми гражданами, имели четкое представление о своих полномочиях», — сказал Мдинарадзе.

EADaily сообщало, что 27 февраля — 1 марта президент Грузии посетила ЕС, где провела встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, премьер-министром Испании Педро Санчесом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

14 марта в ходе ежегодного доклада перед парламентом президент страны Саломе Зурабишвили обвинила власти страны в том, что они отказались утвердить ее визиты в Европу, из-за чего ей «пришлось проводить неформальные, личные встречи». Сегодня политсовет правящей партии «Грузинская мечта» распространил заявление, в котором подверг критике действия и заявления президента страны и сообщил, что правительство собирается подать иск в Конституционный суд против президента и потребовать подтверждения нарушения конституции с ее стороны из-за проведения несогласованных визитов, то есть осуществления внешней политики. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, в свою очередь, пояснил нежелание правительства поддержать визиты Зурабишвили за границу тем, что в условиях событий в регионе и на Украине «президент, главнокомандующий должна быть быть в стране».

Комментируя действия и заявления правящей партии, депутат от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Роман Гоциридзе отметил, что «Грузинская мечта» не сможет начать процедуру импичмента президента страны, так как ей не хватит для этого голосов.

«Первый шаг — это обращение к Конституционному суду, в связи с тем, насколько конституционными были ее действия. Официально они не могут начать импичмент, поскольку им не хватает голосов. Для импичмента необходимо 100 голосов в парламенте, а у „Грузинской мечты“ нет 100 голосов. Поэтому это — психологическое воздействие», — заявил Гоциридзе.