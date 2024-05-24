Сегодня 09:07 — ВалютаГривна девальвирует быстрее: что будет влиять на курс валют в ближайшее время

В июне курс американской валюты в Украине, по мнению экспертов, будет колебаться в коридоре 39,5−40 грн/доллар. Однако с этим мнением согласны не все, некоторые банки считают, что этот коридор установится еще до конца мая.

Такое мнение высказал начальник департамента казначейства банка «Глобус» Тарас Лесовой. По его мнению, некоторые предстоящие действия НБУ могут спровоцировать рост спроса на доллар.

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Речь идет о возможной отмене ограничений для бизнеса на вывод средств за рубеж, который гипотетически и может повлечь за собой рост спроса на валюту. В то же время, НБУ предусмотрел $5,5 млрд на эти нужды, которые могут быть направлены на валютные интервенции, чтобы уравновесить спрос и предложение, добавляет эксперт.

Другие экономические факторы, влияющие на валютный рынок, не изменились:

объем получаемой макрофинансовой помощи (по итогу 2024 года Украина может получить весь предусмотренный в госбюджете объем финпомощи);

постепенное развитие экономики;

развитие экспорта, которое, по утверждению чиновников, сравнялось с «довоенными» показателями (именно экспортная выручка лежит в основе международных валютных резервов страны).

Вместе с тем банкир обращает внимание на тот факт, что курс доллара по итогам месяца будет варьироваться в пределах 39,5−40 грн, а девальвация максимально может составить до 1,2%, что незначительно, но несколько ниже показателей апреля.

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При таком сценарии за 5 месяцев года гривна может потерять до 5% из запланированных на конец года 7% своей стоимости — с 38 грн. в январе до 40,7 грн. в декабре 2024-го.

В то же время эксперт предполагает, что официальный курс, установленный на понедельник, 3 июня будет в пределах 39,5−39,7 грн/$, что также свидетельствует о снижении девальвационных процессов. В обменных пунктах частые колебания до 50 копеек на одном долларе, а разница между куплей-продажей американской валюты в обменных пунктах будет колебаться от 60 копеек до 1 гривны.

«Следовательно, валютный рынок будет жить согласно установившимся правилам: любые валютные изменения не будут представлять угрозу стабильности рынка, тогда как будет активно реализовываться новый этап валютной либерализации, который шаг за шагом приближается к „свободному“ рынку», — резюмирует Тарас Лесовой.

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