Активисты Greenpeace атаковали терминал СПГ на хорватском острове Крк, который запустили в этом году. Они требуют от Евросоюза и правительств стран ЕС прекратить финансировать проекты с ископаемым топливом.

В понедельник днем, 18 сентября, судно Arctic Sunrise, которое принадлежит Greenpeace, подошло к хорватскому острову Крк. Активисты сели на скоростные лодки и направились к терминалу СПГ — регазификационному судну. На его борту они нарисовали крупную надпись «Климатический убийца». После чего вернулись на судно.

Общественные экологи сделали все настолько быстро, что полиция и администрация порта успели отреагировать только после того, как судно разрисовали. Катера администрации порта и полиции подошли к самому судну Arctic Sunrise, однако ничего не могли с ним сделать, так как оно само не входило в зону терминала СПГ. Тем не менее, как сообщает хорватское издание Nacional, власти убедили капитана судна покинуть акваторию. Активисты, правда, попытались с помощью лазерного проекта спроецировать климатический лозунг на танки СПГ на берегу, однако изображение вышло неразборчивым и представители Greenpeace свернули акцию и убрались восвояси.

«Нефтегазовая промышленность говорит нам, что ископаемый газ — безопасное решение для климата. Это — ложь. Газ провоцирует климатический кризис точно также, как и нефть, и уголь», — заявила европейский представитель Greenpeace Джоанна Флисовска. Активисты настаивают на том, что по всей Европе из газовой инфраструктуры происходят утечки метана. Хорватский терминал при этом стал объектом акции, так как финансировался местным правительством и Евросоюзом и обошелся в $ 275 млн.

«Общественные деньги не должны тратиться на финансирование газовой инфраструктуры. Их следует сконцентрировать на возобновляемых источниках энергии, энергоэффективности и хранилищах», — добавила Филовска.

Акция Greenpeace не повиляла на работу хорватского терминала СПГ, так как произошла следом после разгрузки очередного танкера СПГ. LNGships Empress доставил груз с Тринидада и Тобаго.

Как сообщало EADaily , зеленая энергетика стала одной из причин энергокризиса в Европе. С одной стороны, Европа не испытывает сейчас дефицита газа, а взлет цен произошел из-за опасений по поводу отопительного сезона. С другой — из-за погоды в странах ЕС резко снизилась в этом году ветряная генерация и ее падение пришлось компенсировать производством электроэнергии из других источников — на газе и угле.