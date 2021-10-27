Влияние государства на рынок труда: занятость и самозанятые

До конца XX века проблему занятости с разной степенью успешности решали различные службы по борьбе с безработицей. Раньше сложность заключалась скорее в перераспределении трудовых ресурсов в те ниши, где они требовались. Тут роль играл, например, территориальный принцип – осваивались новые области, где объективно не хватало кадров. Или отраслевой принцип – развитие новых отраслей промышленности, например, требовало перепрофилирования работников.

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Сегодня ситуация слегка изменилась. Развитие технологий приводит к общему снижению потребности в кадровых ресурсах. И юристы здесь не исключение.

Например, по данным сайта securitylab.ru, британское правительство разработало план, согласно которому в течение десяти лет страна должна обойти США и Китай в сфере ИИ. В рамках совместного проекта AY&J Solicitors и Университета Бредфорда (Западный Йоркшир) была разработана система искусственного интеллекта для предоставления эффективных юридических консультаций.

Даже если критически подходить к такой информации, несложно заметить, что в России многие юридические вопросы процедурного характера уже решаются с использованием автоматизированных систем без участия человека. Те, кто 20 лет назад занимался регистрацией недвижимости или юридических лиц, поймут, о чем речь. Сбер вообще заявляет, что типовые исковые заявления сегодня для него составляют уже не люди, а роботы.

Даже если критически подходить ко мнению, что роботы заменят юристов, можно заметить, что в России многие юридические вопросы процедурного характера уже решают автоматизированные системы без участия человека. Те, кто 20 лет назад занимался регистрацией недвижимости или юридических лиц, поймут, о чем речь.

Промежуточный вывод: потребность в человеческих ресурсах со временем будет в целом снижаться, а характер вакансий меняться более стремительно.

Осознавая это, российские государственные стратеги инициировали эксперимент по внедрению налога на профессиональный доход, создав категорию так называемых самозанятых. Аналитики пишут, что режим внедряется с целью уменьшить «теневой сектор» в РФ. Скорее всего, это так, но нам кажется, что основная задача этого эксперимента была сформулировать у части населения психологию «вечного фрилансера». Государство уже не может обеспечить всех работой, но пока не готово содержать безработных за свой счет, поэтому предлагает части населения искать себе работу самостоятельно, упрощая для них администрирование налогов и снижая налоговое бремя.

Начать свою практику или организовать «юридический фриланс» очень просто: лишь в уголовных отраслях требуется статус адвоката, а для представления интересов по гражданским (арбитражным) делам требуется только диплом о высшем образовании. В остальных случаях государство не предъявляет к юристам каких-либо требований. Очевидно, таким способом решается проблема занятости большого количества выпускников юридических ВУЗов (помните, раньше самый большой конкурс был на юридических и экономических факультетах; а многие непрофильные ВУЗы открывали у себя соответствующие направления и обучали студентов-юристов на коммерческой основе).

Влияние государства на рынок труда: конкуренция работодателей

Государство сейчас — крупнейший работодатель. Уместно вести речь не только о государственной или муниципальной службе, но и обо всех государственных организациях и юридических лицах с существенной долей государственного участия.

Россия продолжает тяготеть к государственно-монополистическому капитализму за счет сращивания бизнеса и власти. По разным оценкам доля госсектора в экономике составляет от 50% до 90%. Неудивительно, что немалое количество юристов занято именно здесь. И здесь кандидатам предлагают:

либо самые лучшие условия с точки зрения гарантий стабильности;

либо высокие зарплаты;

либо относительно невысокое вознаграждение, компенсируемое перспективой получения хорошей должности или статуса (например, многие выпускники идут работать секретарями судебного заседания или помощниками судей исключительно в надежде со временем получить статус судьи),

либо относительно невысокое вознаграждение, компенсируемое возможностью использовать должностную ренту (в данном случае не имеется в виду что-то противозаконное, речь скорее идет о более легком доступе к получению тех или иных государственных услуг и преференций).

Но, по нашему мнению, в России через несколько лет все же наметится тенденция на сокращение государственного сектора, что со временем приведет к появлению на рынке труда массы соискателей, в том числе юристов.

При этом специфика работы юристов в государственном секторе зачастую такова, что трудоустроиться в дальнейшем где-то еще им сложно.

Специфика работы юристов в государственном секторе зачастую такова, что трудоустроиться в дальнейшем где-то еще им сложно.

Это объясняется профессиональной деформацией (не все навыки применимы в частном секторе), либо необходимостью больше работать за те же или меньшие деньги, либо меньшими гарантиями стабильности.

Из этого можно сделать ряд выводов:

Есть острая конкуренция между государственным и частным сектором

В частном секторе все вакансии можно условно разделить на два вида: инхаусы и юристы юридических фирм. За счет того, что ресурсы госсектора пока существенно выше (в том числе, сейчас на это будут влиять такие факторы, как экономический спад на фоне пандемии; цены на газ и нефть; рост цен на различные товары, обусловленный кризисом логистики и т.д.), значительная часть соискателей будет тяготеть к данному направлению. Но это в большей степени проблема для поиска юристов-инхаусов. Консультанты, изначально делающие выбор в пользу работы «на себя» или в составе команд юридических фирм, по общему правилу вообще не рассматривают вакансии госсектора.

Частному сектору стало непросто привлекать юристов на работу

Фактически конкуренция идет не только между секторами и различными вакансиями. Соискатели все больше выбирают между работой по найму и фрилансом. Рассматривая вакансию начального уровня (без опыта или с минимальным опытом), с вознаграждением 20 000-50 000 руб. в месяц, претендент (с минимальными предпринимательскими способностями) осознает, что разместив рекламу в Интернете, он может получать столько же, сопровождая 2-3 несложных судебных дела в месяц. При этом расходов у таких «соло-юристов», кроме рекламы, практически нет.

Рассматривая вакансию начального уровня с вознаграждением 20 000-50 000 руб. в месяц, претендент (с минимальными предпринимательскими способностями) осознает, что разместив рекламу в Интернете, он может получать столько же, сопровождая 2-3 несложных судебных дела в месяц.

В случае с вакансиями более опытных юристов ситуация еще хуже: у них зачастую имеется свой портфель клиентов. Такой специалист совсем не хочет делиться гонорарами, переводя клиентов в юридическую фирму, или терять своих клиентов, устраиваясь юристом-инхаусом.

Кандидаты, которые не готовы по тем или иным причинам к самостоятельной работе (например, желающие гарантий стабильности) скорее рассматривают вакансии юристов-инхаусов.

Получается, что вакансии специализированных юридических фирм привлекают следующих соискателей:

— тех, кто не готов к самостоятельной работе и не смог устроиться на работу в госсектор или инхаусом;

— тех, кто готов к самостоятельной работе, но хочет за счет работодателя совершить более «резкий рывок» профессионального роста и/или нарастить «стартовый» портфель собственных клиентов;

— тех, кто действительно видит себя членом профессиональной команды юридической фирмы и осознает долгосрочные тренды развития сферы отечественного юридического рынка. Полагаем, не нужно приводить обоснование того, что наиболее ценными соискателями для юридических фирм являются как раз такие кандидаты, но их крайне мало.

Все более явно проявляется конкуренция вакансий среди юридических фирм, приводящая к дальнейшему их расслоению

Лучшие кадры забирают себе те, кто готов предложить лучшие условия обучения сотрудников и дать больше интересной работы, что позволяет кандидату быстрее обогатить собственный опыт.

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Это, как цепная реакция, выводит одни юридические фирмы в число лидеров, другие же находятся в состоянии перманентной стагнации либо деградируют. В связи с этим явно можно проследить тенденцию на укрупнение юридических фирм. Небольшие юридические фирмы, имеющие амбиции и управляемые визионерами, будут стремиться к укрупнению за счет слияний, чтобы обеспечить своим работникам более конкурентные условия труда и возможности для карьерного роста.

Стимулом к слиянию небольших фирм также будут новые налоговые режимы, предлагаемые малому бизнесу и предполагающие отмену необходимости оплачивать взносы за сотрудников, с тем чтобы стимулировать наем работников и «обеление» зарплат. Указанные налоговые новеллы, безусловно, в первую очередь будут востребованы юридическими фирмами, поскольку в их структуре расходов оплата труда занимает существенную долю.

Ситуация на рынке труда для юристов существенно изменится с поэтапным внедрением аналога адвокатской монополии

По нашему мнению, сама по себе адвокатская монополия в предлагаемом сейчас варианте губительна для отечественного рынка юридических услуг, зато на нем хорошо отразилось бы обязательное саморегулирование (а еще лучше – лицензирование). Хоть это и приведет к временному снижению оплаты труда начинающих юристов, в долгосрочной перспективе такой шаг позволит существенно увеличить ценность труда юристов.

Влияние пандемии на рынок труда юристов

Основной фактор — общая тенденция на сокращение расходов как юридическими фирмами, так и работодателями малого и среднего бизнеса. Сюда же стоит отнести и уход с рынка ряда предприятий, наиболее пострадавших от ковидных ограничений.

Все это приводит к увеличению общего количества резюме на фоне снижения объема конкурентных и интересных вакансий:

Бывшие инхаусы закрывающихся компаний или юристы не выдержавших пандемию небольших юридических фирм вынуждены искать работу.

Оптимизация расходов приводит к тому, что штат юристов сокращают, или полностью закрывают юридические отделы; задачи при этом передают внешним консультантам (при этом юридические фирмы, получая новых клиентов, далеко не всегда сразу объявляют о вакансиях, ведь это повлечет рост затрат на зарплату).

Сами юридические фирмы сокращают позиции юристов начального уровня либо временно приостанавливают набор новых сотрудников.

Не менее важный фактор — дистанционное образование в юридических ВУЗах, которое появилось в 2020 году в связи с локдаунами. Многие работодатели стали воспринимать таких бакалавров или магистров как выпускников заочной формы обучения, что существенно сократило для них возможности трудоустройства. К такому же эффекту привели временные ограничения на передвижение и работу в офисах. Поэтому сегодня на рынке труда между собой конкурирует значительная доля выпускников 2020 и 2021 годов.

Еще одна, пока не явно выраженная тенденция, обусловленная развитием цифровизации юридических услуг и возможностью удаленного участия в судебных заседаниях, может существенно повлиять на рынок юридических услуг в Москве. Вместо найма новых сотрудников крупные московские юридические фирмы могут задуматься о присоединении к себе серьезных региональных игроков или о более тесной кооперации с ними.

Вместо найма новых сотрудников крупные московские юридические фирмы могут задуматься о присоединении к себе серьезных региональных игроков или о более тесной кооперации с ними.

На самом деле это общий тренд, например, ряд крупных компаний в целях экономии переводят многие неосновные процессы в регионы – в основном это колл-центры, бухгалтерские службы, юридические и экономические департаменты и т.д. В первую очередь экономия происходит на более дешевых ставках аренды недвижимости и более низких зарплатах сотрудников в регионах.

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Кроме того, временное вынужденное «затишье» в ряде юридических практик (например, из-за банкротного моратория или временного приостановления отправления правосудия) привело к взрывному их росту в 2021 году. Перед юридическими фирмами встает выбор: набирать в эту практику новых юристов или усиливать ее за счет партнерства с другими компаниями. И далеко не все выберут первый вариант, поскольку через год-два маятник может качнуться в обратную сторону.

Пандемия дала кое-что новое и соискателям. У них появилась возможность оценить кадровую политику потенциального работодателя во время локдаунов. Компании, которые не увольняли своих сотрудников и не срезали им существенно вознаграждения, становятся намного более востребованными.

Образовательные стандарты и требования рынка

Среди компаний МСП самыми востребованными сегодня кандидатами являются юристы широкого профиля – способные самостоятельно решать многие правовые вопросы. Такие работодатели скорее отдают предпочтение опыту, а не образованию кандидата.

Юридическим фирмам сегодня больше всего нужны специалисты в таких сферах, как банкротство, слияния и поглощения, litigation, недвижимость и строительство, data privacy и data protection, электронная коммерция и торговля, налоговое право.

При этом далеко не все ВУЗы страны успевают поменять свои образовательные программы и набрать соответствующих специалистов-преподавателей. Практика отдавать некоторые факультативы специалистам юридических фирм есть только в нескольких самых крупных городах России. Но очевидно, что внедрение такой формы сотрудничества между опорными региональными ВУЗами и крупнейшими юридическими фирмами существенно изменит рынок найма в таких регионах – лучшие студенты после прохождения стажировок получат возможность трудоустройства без конкурса.

В любом случае следует помнить, что в период экономических кризисов спрос смещается в пользу иных специальностей. Сегодня это медицинские работники, строители, IT-специалисты, курьеры и т.п. А юристы ценятся такие, которые способны подходить к решению задач творчески и работать на результат.