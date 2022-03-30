Депутаты городского совета Киева утвердили ряд льгот, стимулирующих работу столичного бизнеса. Об этом сообщается на официальном портале Киева.

Объем льгот компенсируется поступлениями от налога на доходы физических лиц и бизнеса

, который будет работать в столице, уточняют в Киевсовете.

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В частности, для передвижной торговли и ресторанных площадок плата по договорам будет уменьшена до 1 гривни. Уплата долевого участия для них составит 50% от существующего уровня.

Бизнес, работающий на коммунальных площадях освобожден от оплаты аренды.

Отдельные льготы от города предоставляются парковкам и рекламным компаниям, размещающим на рекламных площадях социальную и патриотическую рекламу.

Также депутаты утвердили предоставление финансовой поддержки транспортным предприятиям города. В частности, на выплату зарплат их работникам.

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Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что введение льгот – это уменьшение поступлений в городской бюджет. Но главная задача – чтобы бизнес выжил и работал, чтобы работала экономика столицы и государства.

Депутаты Киевсовета провели заседание во второй раз с начала широкомасштабного вторжения России в Украину.

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Роман Брыль

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