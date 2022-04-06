Американский и японский автопроизводители General Motors и Honda Motor Co. совместно разработают модельный ряд электрокаров, доступных широкому кругу потребителей, стоимостью менее $30 тыс. Об этом идет речь в пресс-релизе компаний, пишет Interfax Украина.

Новинки для автолюбителей

«GM и Honda используют свои передовые технологии, дизайн и производственные стратегии для создания доступного и востребованного электромобиля во всем мире, включая наши ключевые рынки в Северной и Южной Америке и Китае», — заявила глава GM Мэри Барра.

Компании приступят к массовому производству в 2027 году. Они планируют выпускать миллионы популярных среди населения автомобилей, включая компактные кроссоверы, которые смогут позволить себе разные слои населения.

GM и Honda договорились также сотрудничать в вопросе разработки новых технологий производства аккумуляторов для еще большего снижения стоимости электрификации, улучшения технологий вождения и повышения устойчивости производства.

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Согласно планам GM, компания намеревается к 2025 году производить и продавать около 2 млн электрокаров в мире ежегодно. Honda ранее фокусировалась в основном на выпуске гибридных автомобилей, но в последнее время начала расширять предложение электрокаров.

GM и Honda сотрудничают не впервые. Ранее Honda инвестировала $750 млн в подразделение по разработке беспилотных технологий вождения GM — Cruise. Компании также сотрудничают в сфере производства аккумуляторов и автомобилей на топливных элементах.

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