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Вашингтон, Соединенные Штаты 12 января ANI Глобальный экономический рост резко упадет с 5,5 процентов в 2021 году до 4,1 процента в 2022 году и упадет дальше до 3,2 процента в 2023 году из-за угроз от вариантов COVID-19 и роста неравенства долга и доходов, согласно Всемирному банку.

После восстановления в 2021 году мировая экономика вступает в резкий спад из-за новых угроз от вариантов COVID-19 и роста неравенства в долгах и доходах, которые могут поставить под угрозу восстановление в развивающихся и развивающихся экономиках, согласно последнему докладу Всемирного банка по глобальным экономическим перспективам.

Мировая экономика

сталкивается с COVID-19, инфляцией и неопределенностью в политике, а государственные расходы и денежно-кредитнаянаходятся на невидимой территории. Президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс сказал в докладе, опубликованном во вторник, что рост неравенства и проблем безопасности особенно вредны для развивающихся стран.

Malpass сказал, что для того, чтобы поставить больше стран на благоприятный путь экономического роста, необходимы согласованные международные действия и всеобъемлющие национальные политики.

Расширение распространения варианта Omicron говорит о том, что экономическая деятельность, вероятно, будет продолжаться в ближайшем будущем. Кроме того, значительное замедление в крупнейших экономиках, в том числе в США и Китае, будет влиять на внешний спрос в развивающихся и развивающихся экономиках.

В то время, когда правительства во многих развивающихся странах не имеют политического пространства для поддержки деятельности, если это необходимо, новые вспышки COVID-19, постоянные пропасти цепи поставок и повышение финансовой уязвимости в больших частях мира могут увеличить риск жесткой посадки, по данным Всемирного банка.

В результате замедления темпов роста между развитыми и развитыми экономиками и развитыми экономиками будет увеличиваться темпы роста.

Ожидается, что рост в развитых странах сократится с 5 процентов в 2021 году до 3,8 процента в 2022 году и 2,3 процента в 2023 году — скорости, которой будет достаточно, чтобы восстановить производительность и инвестиции до пандемии.

Ожидается, что рост упадет с 6,3 процента в 2021 году до 4,6 процента в 2022 году и 4,4 процента в 2023 году в развивающихся и развивающихся экономиках.

К 2023 году все развитые страны достигнут полного восстановления производства, однако производительность в развивающихся и развивающихся странах останется на 4 процента ниже до пандемии, согласно докладу Всемирного банка.

Неудача еще больше для многих уязвимых экономик: производство хрупких и пострадавших от конфликтов экономик будет на 7,5 процента ниже своей предпамничной тенденции, а производство малых островных государств на 8,5 процента ниже.

Рост инфляции, который особенно сказывается на рабочих с низким уровнем дохода, ограничивает денежную политику.

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