Средний глобальный коэффициент конверсии e-commerce составляет 3,65%.

Об этом свидетельствует аналитика Dynamic Yield, передает Retailers. Dynamic Yield — это технологическая платформа, которая используется в цифровом маркетинге и электронной коммерции и фокусируется на персонализации и оптимизации клиентского опыта в режиме реального времени.

Среди проанализированных компанией индустрий: мода, аксессуары и одежда, мультибрендовый ритейл, дом и мебель, красота, потребительские товары, уход за домашними животными, ювелирные изделия, еда и напитки.

По результатам исследования, страны EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) имели самый высокий общий коэффициент конверсии (3,83%), за ними следуют США (3,6%), а затем APAC (Азиатско-Тихоокеанский регион) (2,61%).

За последний год самые высокие показатели конверсии наблюдались в категории «Еда и напитки» — 6,62%, а самые низкие в категории «Дом и мебель» — 0,98%.

Отрасль продуктов питания и напитков имела примерно одинаковый коэффициент в течение всего года, резких колебаний не было даже в период праздников. Это необычная тенденция, ведь большинство категорий получают наибольшие показатели в ноябре во время так называемой Черной пятницы.

Например, категория мультибрендового ритейла в ноябре 2023 года имела коэффициент конверсии 7,55%, а уже в январе этого года он упал до 4,04%.

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Интересная статистика наблюдается и по используемым девайсам. ПК традиционно имеют наибольший коэффициент конверсии — 4,68%, планшеты 3,81%, а мобильные устройства 3,21%.

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