На должность уполномоченного по правам человека в Ростовской области вновь назначен Анатолий Харьковский. Соответствующее решение было оглашено на заседании донского парламента. Господин Харьковский находится в должности уполномоченного по правам человека с 2007 года.

Ограничение на полеты в аэропорты юга России в очередной раз продлено. Оно действует до 5 августа и распространяется на работу 11 аэропортов, в частности, Ростова, Краснодара, Геленджика, Анапы, Симферополя, Элисты.

На Дону члены семей инвалидов и ветеранов боевых действий освобождены от уплаты транспортного налога. Закон принят региональным парламентом. Действие закона распространяется на собственников электромобилей, которые ездят исключительно на электродвигателе. Собственники «гибридных» могут уплачивать 50% от суммы налога. Льгота будет действовать до 31 декабря 2024 года.

«Астон» избавился от тульского двойника. Как стало известно «Ъ-Юг», ростовскому АО «Астон» через суд удалось добиться запрета для тульского ООО «Астон» использовать фирменное наименование в производстве растительного масла и торговле зерном. Фирма из Тулы раньше называлась «МКС», но в прошлом году была переименована практически в полную тезку донского производителя.

Суд приговорил вынес приговор по делу о краже деталей с самолета Ил-80. Обвиняемый в краже таганрожец Жора Хачунц получил четыре года колонии. Как установил суд, Хачунц в декабре 2020 года вместе с неустановленными лицами проник через аварийную дверь на борт самолета, демонтировал детали и похитил их. похищенное оборудование так и не было найдено. Свою вину Хачунц не признал, сторона защиты намерена обжаловать приговор.

Глава донского Роспотребнадзора порекомендовал работодателям проверять на COVID-19 сотрудников, вернувшихся из отпуска. Это связано с возросшей на прошлой неделей заболеваемостью коронавирусом. Сейчас жители региона переносят заболевание в основном в легкой форме.

В Краснодаре осуждена жена бывшего командира 7-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ Юрия Кривошеева. Как стало известно «Ъ», вступил в силу приговор Юлии Поляковой, жене генерал-майора запаса Юрия Кривошеева, которая осуждена на год и пять месяцев колонии за особо крупное мошенничество. Суд признал, что в 2008 году Полякова вместе с супругом получила от предпринимателя 5,8 млн руб., обещая тому должность вице-мэра Сочи. Не дождавшись обещанного, бизнесмен покончил с собой.

Расследование дела о нелегальных рынках в Аксайском районе завершено. Фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела. По версии следствия, преступная группа, в которую входили предприниматель Карим Бабаев и экс-глава Аксайского района Виталий Борзенко с 2000 года незаконно завладела землями из фонда перераспределения Аксайского района и организовали на них нелегальные рынки. Для обустройства рынков всего было использовано шесть участков площадью 19,1 га кадастровой стоимостью более 426 млн руб.

Госэкспертиза одобрила проект строительства «Западной хорды» в Ростовской области. Трасса будет начинаться от 9 км трассы А280 Ростов — Таганрог и идти до моста через Дон на Западном обходе. «Западная хорда » является частью Ростовского транспортного кольца, которое планируется построить до 2025 года.