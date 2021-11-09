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Максим Орыщак

аналитик компании «Центр биржевых технологий» (ЦБТ)

Мировая экономика: в фокусе внимания — инфляция, ФРС, биткоин и коронавирус

Новостной фон недели с 8 по 12 ноября будет менее насыщенным, чем в начале ноября. В фокусе — ситуация на рынке энергоресурсов, инфляционные риски, новые рекорды на рынке криптовалют и комментарии представителей инвестиционных сообществ относительно принятого решения ФРС США приступить к сворачиванию стимулов уже в ноябре текущего года.



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