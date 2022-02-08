Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден

Лидеры подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украинского государства.



Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц на встрече в Вашингтоне в понедельник, 7 февраля, обсудили ситуацию вокруг Украины и шаги по сдерживанию агрессии России. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.



«Лидеры обсудили прилагаемые дипломатические усилия и усилия по сдерживанию в ответ на продолжающееся наращивание российского военного присутствия у границ Украины, подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также свою приверженность недопущению использования Россией энергоресурсов в качестве оружия», — говорится в сообщении.



Кроме того, собеседники подняли такие темы, как председательство Германии в Группе семи в этом году, сотрудничество в вопросах вызовов со стороны Китая и дальнейшего продвижения стабильности и процветания на западе Балкан, проблемы климата, пандемия коронавируса и мировая экономика



«Президент Байден подтвердил свою приверженность дальнейшему укреплению американо-германских отношений и работе с новым канцлером над углублением трансатлантического партнерства», — отметили в американской администрации.



Напомним, на переговорах с Шольцом Байден заявил, что если Россия вторгнется в Украину, газопроводу Северный поток-2 «придет конец».



В то же время немецкий канцлер подчеркнул, что одной из главных задач двух лидеров является борьба с российской агрессией против Украины.







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