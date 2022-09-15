«Инфляция упряма, она более широка, чем мы думали. И это означает, что нам нужно, чтобы центральные банки были такими же настойчивыми в борьбе с инфляцией, как это очевидно было с инфляцией», — сказала она.
Если фискальная и денежно-кредитная политика
Комментарии Георгиевой прозвучали на следующий день после того, как США сообщили о неожиданном росте потребительских цен в августе, при этом стоимость аренды и продуктов питания продолжает расти.
Министр финансов США Джанет Йеллен в интервью CBS News сказала, что, по ее мнению, инфляция «снизится со временем» из-за действий Федеральной резервной системы. Йеллен сообщила, что администрация Байдена пытается дополнить действия ФРС.
Георгиева сказала, что неожиданный рост инфляции был «лишь одним из фрагментов неопределенности и трудностей», с которыми столкнулась мировая экономика