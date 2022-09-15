«Инфляция упряма, она более широка, чем мы думали. И это означает, что нам нужно, чтобы центральные банки были такими же настойчивыми в борьбе с инфляцией, как это очевидно было с инфляцией», — сказала она.

Если фискальная и денежно-кредитная политика

сработают хорошо, следующий год может оказаться менее болезненным, сказала она на мероприятии с французским политиком из Европейского центрального банка Франсуа Вильруа де Гальо. Но если фискальнаяне будет достаточно целенаправленной, она может стать «врагом денежно-кредитной политики, подпитывая инфляцию», добавила он.

Комментарии Георгиевой прозвучали на следующий день после того, как США сообщили о неожиданном росте потребительских цен в августе, при этом стоимость аренды и продуктов питания продолжает расти.

Министр финансов США Джанет Йеллен в интервью CBS News сказала, что, по ее мнению, инфляция «снизится со временем» из-за действий Федеральной резервной системы. Йеллен сообщила, что администрация Байдена пытается дополнить действия ФРС.

Георгиева сказала, что неожиданный рост инфляции был «лишь одним из фрагментов неопределенности и трудностей», с которыми столкнулась мировая экономика

. И пандемия COVID-19, и вторжение России в Украину способствовали росту цен и кризису стоимости жизни.





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