Москва. 4 июня. INTERFAX.RU — Дальний Восток и Арктику без льгот и преференций развивать невозможно, считает глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Он высказал это мнение в интервью «Интерфаксу».

«Недавно в ходе заседания Высшего горного совета в качестве примера приводился реальный горнорудный проект (не могу его назвать, чтобы не навлекать санкции) с инвестициями 115 млрд рублей. Мы посчитали его без льгот, вышел дисконтированный срок окупаемости 18 лет, IRR (коэффициент эффективности инвестиций) — порядка 12%, что неинтересно для бизнеса. Со всеми льготами и преференциями проект получил поддержку в 38 млрд рублей, то есть треть от стоимости, окупаемость сократилась до 10 лет, IRR подрос до 18%. В итоге все заработало, инвестор реализует проект, верит в его в перспективность», — рассказал Чекунков.

«Без льгот и преференций невозможно развивать Дальний Восток и Арктику. А что касается «ценника» (льгот и преференций — ИФ) для бюджета, то господдержка не просто дает результаты, она уже приносит доход бюджету. В Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) все проекты под контролем, все оцифровизовано. И наглядно видно: с момента начала работы преференциальных режимов ДФО (2014 год), а затем и Арктики (2020 год) общий объем предоставленных льгот как прямым счетом, так и незаработанных налогов, составил 350 млрд рублей. А общий объем налогов, уплаченных за это же время резидентами, составил 419 млрд рублей. То есть, «чистую прибыль» бюджета можно оценить в 69 млрд рублей», — сказал министр.

Чекунков также подчеркнул, что этом году будет пройдена планка в 1 тыс. новых предприятий, созданных на территории Дальнего Востока и Арктики. «Прибыль для бюджета вырастет еще», — добавил он.

«Сейчас мы сопровождаем 3,5 тысячи инвестпроектов, обеспечивая инвесторам режим одного окна. Мы обязаны помогать им в получении разрешений, оформлении документации, в согласованиях, инфраструктурной поддержке, льготах, привлечении кадров, в том числе из-за рубежа. А еще есть такие инструменты, как «Гектар», «Дальневосточная концессия», «Дальневосточный квартал». Они уже перешли в стадию «процессов», продолжающихся из года в год», — отметил Чекунков.

Комментируя планы изменения в работе ведомства после переназначения на посту главы Минвостокразвития, Чекунков отметил, что в первую очередь министерству нужно усиливать эффективность, поскольку объем задач с каждым годом только растет.

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