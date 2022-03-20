Так, по мнению Джема Оздемира, жители Германии смогут защитить себя от действий России, которая якобы использует поставки продовольствия «в качестве оружия».

По словам министра, нужно «делать покупки сознательно и выбрасывать меньше продуктов», чтобы избежать нехватки продовольствия в случае сокращения поставок мясной и зерновой продукции.

«Несмотря на то, что я вегетарианец, я не буду проповедовать, что все должны отказаться от мяса. Но скажем так: его меньшее употребление было бы вкладом против президента РФ», — сказал Оздемир в интервью журналу Spiegel.

Во вторник Международный валютный фонд выпустил прогноз, согласно которому ситуация на Украине и введённые Брюсселем санкции против России грозят для самого ЕС «глубокой рецессией», а негативные последствия от них почувствует вся мировая экономика

Источник