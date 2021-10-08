Источник: Кun.uz

Будучи реалистом, приходится констатировать, что соперничество ведущих держав продолжается в глобальном масштабе, и их геополитическая конкуренция принимает отчетливые и порой довольно жесткие формы. Безусловно, последствия скрытого и иногда бескомпромиссного противостояния между отдельными глобальными игроками дают о себе знать в разных регионах мира, в том числе и в Центральной Азии, — сказал он в интервью газете Правда Востока.

По его мнению, регион исторически являлся и в силу ряда известных обстоятельств остается местом притяжения геополитических интересов и неафишируемых притязаний крупных государств. И это теоретически может послужить причиной роста напряженности в регионе, если страны Центральной Азии не будут предпринимать необходимые шаги по дальнейшему укреплению своего суверенитета и государственной независимости, обеспечению региональной стабильности и безопасности, а также созданию позитивной политической атмосферы в регионе и вокруг него.

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Крупные государства, вовлеченные в процессы в Центральной Азии, имеют как общие, так и несовпадающие интересы. Однако, какими бы различными эти интересы ни были, они диктуются историей, географией и глобальными тенденциями. Очевидно, что конфликтное столкновение устремлений таких государств не отвечает интересам стран региона, поскольку ставит их перед так называемым геополитическим выбором. А выбор какой-либо одной стороны может стать причиной напряженности в отношениях с другой, — отметил министр.

амилов подчеркнул, что любое суверенное государство желает проводить свою линию на международной арене без оглядки на внешние силы, осуществлять международное сотрудничество, не подчиняя собственную волю давлению третьих сторон. Но в современной системе международных отношений не исключаются ситуации, связанные с асимметричными интересами.

Наша внешняя политика нацелена на недопущение подобных ситуаций, предупреждение ущемления национальных интересов, обеспечение равноправных, взаимовыгодных отношений со всеми, кто заинтересован в партнерстве. К средствам достижения этих целей относятся сбалансированная система стратегических партнерств с государствами ближнего и дальнего зарубежья, выстраивание конструктивных и добрососедских отношений с сопредельными государствами, устойчивая система региональной безопасности, которая способствует смягчению воздействия резких изменений в более масштабных размерах. Например, консультативные встречи глав государств Центральной Азии играют важную роль в данном контексте, — сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства заявил, что мы не хотим, чтобы конкуренция крупных государств мира приводила к нежелательным для нашего региона последствиям.

Ведь если ретроспективно взглянуть на истоки афганского конфликта, то изначально его причиной послужило именно глобальное противостояние двух мировых политических систем в эпоху холодной войны. Мы не должны оказаться перед вынужденным выбором той или иной позиции только лишь в пользу тех или иных внешних сил. Наша политика и выбор позиций по конкретным международным вопросам определяются прежде всего исходя из наших национальных интересов, а также необходимости обеспечения безопасности и развития региона, — отметил министр.

Камилов вновь подчеркнул, что Узбекистан заинтересован в том, чтобы Центральная Азия была не регионом соперничества глобальных и региональных держав или ареной игры с нулевой суммой — zero sum game, а пространством их конструктивного и созидательного взаимодействия.

Мы продолжим выступать за равноправный, взаимовыгодный диалог, который даст реальные перспективы для всех участников, где каждая сторона должна быть в выигрыше. Разумная альтернатива антагонистическому соперничеству — честная и открытая конкуренция, — заключил он.

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