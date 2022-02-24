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Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан отметил, что ситуация, происходящая на Украине, вызвана провокациями НАТО. Также министр иностранных дел призвал сосредоточиться на политическом и демократическом решениях вопроса. Об этом Хосейн Амир Абдоллахиан написал у себя в Twitter, передает РИА Новости.

«Корень украинского кризиса лежит в провокациях НАТО. Мы не считаем, что переход к войне — это решение. Необходимо установить режим прекращения огня и найти политическое и демократическое решение», — написал министр.

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи».

По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники «никакого сопротивления не оказывают», украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.