Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 192 военнослужащих, шестерых из них – посмертно.

Об этом Зеленский сообщил в своем видеообращении, передает Укринформ.

«Подписал очередной указ о награждении наших воинов. 192 участника боевых действий отмечены государственными наградами, из них шесть – посмертно», – сказал Президент.

Читайте также: Любой российский удар по Украине не может быть оправдан ни при каких условиях — Президент

Он отметил, что уже более 25,5 тысячи украинских защитников награждены за храбрость и результативность в боях с 24 февраля, более четырех тысяч – посмертно.

Как сообщалось, 24 февраля 2022 года россия начала полномасштабное вторжение в Украину, чем продолжила военную агрессию, длящуюся с 2014 года.