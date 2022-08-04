Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 192 военнослужащих, шестерых из них – посмертно.
Об этом Зеленский сообщил в своем видеообращении, передает Укринформ.
«Подписал очередной указ о награждении наших воинов. 192 участника боевых действий отмечены государственными наградами, из них шесть – посмертно», – сказал Президент.
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Он отметил, что уже более 25,5 тысячи украинских защитников награждены за храбрость и результативность в боях с 24 февраля, более четырех тысяч – посмертно.
Как сообщалось, 24 февраля 2022 года россия начала полномасштабное вторжение в Украину, чем продолжила военную агрессию, длящуюся с 2014 года.