Президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернер Хойер поддержал план восстановления Украины стоимостью в несколько триллионов евро. Об этом сообщает ЭП со ссылкой на Reuters.

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Хойер сказал, что Европу нельзя оставить в одиночку оплачивать огромные потери от российского вторжения, которые, по его прогнозам, могут составить триллионы.

Согласно плану Маршалла, реализуемого после Второй мировой войны, США оказали Европе современную экономическую и техническую помощь в эквиваленте примерно $200 млрд в течение четырех лет. Говоря о необходимости подобной программы для Украины, Хойер заявил, что стоимость восстановления страны обсуждалась на недавних встречах в ООН, Международном валютном фонде и Всемирном банке в Вашингтоне.

«Чего будет стоить восстановление, реконструкция Украины? Цифры летали по комнате… но одно мне вполне понятно: речь идет не о миллионах, а о триллионах», — сказал Хойер, бывший министр иностранных дел Германии при канцлере Гельмуте Коле.

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Замечания Хойера подчеркивают, как ЕС готовится решить проблему с растущим экономическим эффектом войны. Блок использует влияние наднационального ЕИБ, обычно финансирующего дороги, мосты и другую инфраструктуру.

«Это вызов для всего свободного мира — гарантировать, что эта [поддержка] будет предоставлена. Политические лидеры должны принять решение как можно быстрее. Но я думаю, что нам нужна структура, действительно ориентированная на глобальную аудиторию, а не только на налогоплательщиков в Евросоюзе», — заявил Хойер.

Напомним

Согласно данным Международного валютного фонда, Украина ежемесячно нуждается в финансовой помощи в размере $5 млрд, чтобы поддерживать свою экономику. Первоочередной задачей является поиск способов восполнить этот пробел в следующие три месяца.

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Министерство финансов Украины прогнозирует рост дефицита государственного бюджета с $2,7 млрд в марте до $5−8 млрд в апреле и мае.

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