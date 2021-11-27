Глав районов и городских округов Татарстана обучат основам электронной торговли. Так, основатель бизнес-школы электронной коммерции iWengo и председатель экспертного совета Центра электронной торговли «Маркетплейс.Легко» Юлиана Гордон выступила перед главами с вводной лекцией на тему «Электронная коммерция – драйвер развития экономики района».

Предполагается, что по итогам обучения главы администраций смогут оценить потенциал своего района или городского округа по развитию электронной торговли. Уполномоченный при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев отметил, что по прогнозу аналитиков к 2025 году российский рынок eCom вырастет в четыре раза.

— Поэтому в конце прошлого года президент Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу обеспечить массовый выход татарстанских предпринимателей на этот рынок, предоставить им режим наибольшего благоприятствования для того, чтобы занять достойную нишу, — заявил Фарид Абдулганиев.

Образовательные семинары и марафоны есть и для предпринимателей. Их проводит Центр электронной торговли «Маркетплейс.Легко». Это уникальная для России структура, которая бесплатно обучает предпринимателей и самозанятых нюансам электронной торговли и помогает им выйти на первые продажи.

Ранее KazanFirst писал о том, что за 10 месяцев этого года число татарстанских продавцов на маркетплейсах выросло в 5 раз. Спикер заявил, что Татарстан — первый регион России с собственной программой развития интернет-торговли.

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