Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) с грустным лицом рассказал о грядущем контрнаступлении Вооруженных сил Украины и объявил, что оно будет «удачным».

Своим мнением преступник поделился в совместном эфире с ведущим «Студии Аврора»: «К сожалению, есть немалая вероятность, и со мной солидарны многие из тех, кто находится на фронте, что это наступление может быть удачным», — указал он.

При этом террорист заявил, что у него нет «выходов» для связи с Генштабом Украины, но, он полагает, что контрнаступление ВСУ точно начнется, и «начнется достаточно скоро».

По мнению Гиркина, наша армия начнет действовать, когда в Украине «немного подсохнет земля».

«Примерно в середине мая, когда не будет длительного периода дождей и гарантированно будет хорошая погода на длительное время», — наванговал Гиркин.

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Как известно, тему возможного контрнаступления армии Украины во время которого, ожидается, что наши защитники смогут отвоевать территории временного оккупированного Крыма — часто обсуждают как украинские эксперты, так и международные СМИ.

Недавно издание NYT опубликовало секретные материалы о войне в Украине, которые находились в распоряжении Пентагона. В них упоминалось, что в рамках контрнаступления ВСУ, вероятно, смогут достичь лишь «скромной территориальной выгоды».

При этом источник в Минобороны Украины заявил, что это очень поверхностная и ошибочная оценка возможностей ВСУ.

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