Крупные технологические компании, похоже, убеждены, что мировая экономика движется к рецессии. Силиконовая долина, похоже, предполагает, что экономический спад будет резким или даже жестким. Технологические компании и фирмы венчурного капитала, которые финансируют технологические стартапы, не хотят быть застигнутыми врасплох, особенно когда экономические данные не очень обнадеживают, пишет The Street.

Инфляция, от которой страдают как предприятия, так и потребители, остается на уровне, невиданном уже 40 лет. Согласно данным Бюро статистики труда общий индекс потребительских цен за июнь вырос на 9,1% по сравнению с годом ранее и по сравнению с 8,6%, зарегистрированными в мае.

Такая ситуация говорит о том, что Федеральная резервная система сохранит очень агрессивную политику повышения процентных ставок, что, в свою очередь, снизит потребление.

Кроме того, укрепление доллара по отношению к другим валютам должно нанести ущерб доходам, получаемым транснациональными корпорациями на зарубежных рынках. Big Tech присутствует в большинстве стран мира.

Транснациональные корпорации хотят быть готовыми к тому, что исполнительный директор Meta Platforms Марк Цукерберг считает «одним из худших спадов, которые мы видели в новейшей истории».

Apple планирует замедлить темпы найма и расходов в некоторых подразделениях в 2023 году. Согласно Bloomberg News, это решение связано с повышенной осторожностью производителя iPhone в непростые времена.

Решение генерального директора Тима Кука вызывает тревогу, поскольку Apple всегда удавалось преодолевать кризисы, не получая при этом ни единой царапины.

Гигант социальных сетей Meta в эти дни продолжает сокращать расходы.

Meta только что изменила свои планы по расширению, в частности отказавшись от идеи строительства новых офисов в Нью-Йорке. Материнская компания Facebook, Instagram и WhatsApp, также приостанавливает планы по строительству новых офисов в Хадсон ярдс.

До принятия этих решений фирма решила нанять от 6000 до 7000 новых инженеров в 2022 году, по сравнению с первоначальным прогнозом в 10000 новых сотрудников.

В мае источник сообщил TheStreet, что гигант социальных сетей планирует остановить или, в некоторых случаях, замедлить набор сотрудников на большинство должностей среднего и старшего звена. По словам источника, цель состояла в том, чтобы пересмотреть приоритеты и привести цели найма в соответствие с текущими рыночными оценками и темпами.

Другие технологические гиганты также приняли меры по экономии в ожидании ухудшения состояния экономики. Alphabet, материнская компания Google, замедлит набор сотрудников до конца года в связи с потенциальной рецессией.

Microsoft также защищается от замедления экономического роста, сокращая штат сотрудников.





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