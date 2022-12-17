На глобальной платформе Change.org представители объединения Civic Hub зарегистрировали петицию, в которой требуют исключить рф из Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает “Днепр Оперативный”, ссылаясь на change.org.

Двери ООН для Российской Федерации должны быть закрыты, так как для вступления в ООН, Российская Федерация, согласно статье 4 Устава ООН, должна остановить агрессивную войну в Украине и вернуться к международно признанным границам. Только миролюбивые государства могут стать членами ООН, — сказано в петиции.

Активисты подчеркнули, что петиция создана в поддержку президента Украины Владимира Зеленского. Члены Civic Hub требуют от представителей Организации Объединенных Наций предоставить документы, которые позволяют рф занимает место в ООН вообще, и в Совбезе организации, в частности.

Активисты требуют прекратить фиктивное членство рф в ООН, если соответствующие документы отсутствуют. Петиция должна собрать более 300 тысяч подписей, сейчас ее поддержали более 217 тысяч человек.

Авторы документа подчеркнули, что пребывание рф в составе ООН – это наибольший обман в международной политики за всю ее историю. Активисты намерены с ним покончить.

Поддержать петицию можно по ссылке.

Ранее мы сообщали, что оккупанты убили в Кривом Роге 1,5-летнего мальчика.