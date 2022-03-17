Германия и Норвегия обсуждают строительство трубопровода между двумя странами для транспортировки водорода, сообщает Интерфакс-Украина. Трубопровод должен снизить зависимость Европы от российских энергоресурсов.

Как было объявлено в среду по итогам встречи министра экономики Германии Роберта Габека с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, в ближайшее время две страны приступят к техническому анализу проекта транспортировки «зеленого» водорода из Норвегии в ФРГ.

После начала военной агрессии России Германия заявила о намерении пересмотреть источники поставок энергоносителей. По оценкам Bloomberg, на поставки из России приходится более половины закупаемого Германией газа, 50% импорта угля и примерно треть импорта нефти.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал увеличить резервные мощности для хранения газа и угля, чтобы сократить риск потенциальных перебоев в поставках. Кроме того, власти страны закупают сжиженный природный газ, поддерживают проекты строительства СПГ-терминалов и активизируют внедрение возобновляемых источников энергии.

Как сообщал «Минфин», РФ потеряет 3 миллиона баррелей добычи нефти в сутки из-за санкций. Эксперты отмечают, что всего РФ экспортирует 7−8 млн баррелей в сутки.

«Мы видим сокращение общего (российского) экспорта на 2,5 млн б/с, из которых на нефть приходится 1,5 млн б/с, а нефтепродукты — на 1 млн б/с», — подчеркнули в Международном энергетическом агентстве.

Источник